"Это были вы": бездомные опознали обвиняемого в убийстве алматинки

В СМУС Алматы продолжается главное судебное разбирательство в отношении Асхата Иманкусова, которого обвиняют в убийстве и расчленении алматинки без определенного места жительства. 20 сентября допрошены знакомые жертвы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ходе процесса допрошена подруга убитой Оксаны Айбатулиной – Ольга Куликова. Она рассказала, что в день убийства видела знакомую в парке и даже отправила к ней обвиняемого.

"Оксану Айбатулину знаю с 2011-2012 года. Мы познакомились в парке Шолохова. В последний раз ее видела 11 апреля, в день убийства. Она болела, и мы ей купили вино. Вместе выпили по рюмочке, и она ушла. Позже Ксюша пришла к нам с вещами и говорит, что если столкнусь с ее бывшим сожителем, не говорить ему, что видела ее. Она будто кого-то боялась. А потом говорит, если увидишь седого мужчину, то покажи, где я. Она заявила, что хочет покушать, помыться и выспаться, а Иманкусов для этого обещал ей предоставить квартиру. Она ушла на скамейку. Смотрю, он идет. Я спросила его, ищет ли он Ксюшу, он кивнул головой, и я показала, где она его ждет. Он пошел в ту сторону. Позже наш знакомый Денис услышал крик женский, а я нет. Я не придала этому значения. И после этого я больше не видела Ксюшу. На следующий день я приехала в парк, мне сказали, что Оксану убили", – вспомнила роковой день подруга убитой.

Показания дал свидетель Денис Яровых. Он сообщил, что лично обвиняемого Иманкусова и убитую Айбатулину не знает. Однако в день трагедии угощал Оксану и ее двух подруг вином.

"Они болели и просили купить бутылку вина. Мы сходили в магазин, они пили, я не пил. Девочки о чем-то разговаривали, я не слушал их. Потом Оксана ушла. Я проводил одну из знакомых. И вернулся в парк. Шел и заметил лежащий на земле силуэт человека. Включил фонарь и увидел, что она без головы. По одежде узнал Оксану. Я испугался, поторопился уйти из парка. По пути увидел седого человека в солнечных очках, но не приглядывался. Там людей было много, все гуляли", – сказал свидетель.

Также свидетели рассказали, что примерно через час после того, как Оксана отошла, слышали короткий сильный крик, однако не придали ему значения.

Прокурор Жаныл Жумабаева попросила опознать обвиняемого, все допрошенные свидетели отметили, что видели именно его в парке в день убийства.

Подсудимый пытался снять с себя обвинения.

"Это были вы! Опрятно одеты, в куртке, брюках. С седыми волосами", – заявили свидетели.

Суд перешел к изучению фото и видеодоказательств с места преступления.

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