Как будут назначать временную управляющую компанию для многоквартирных домов

Министерство промышленности и строительства разработало проект Правил определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании для управления объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено, что при несогласии собственников квартир нежилых помещений многоквартирного жилого дома на собрании о выборе формы управления объектом кондоминиума жилищная инспекция определяет на срок до одного года временную управляющую компанию для управления объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома.

Жилищная инспекция для назначения временной управляющей компании размещает на официальном интернет-ресурсе акимата объявление о приеме документов на конкурс, которое содержит следующие сведения:

адрес многоквартирного жилого дома, подлежащего управлению;

описание технических характеристик многоквартирного жилого дома;

перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе.

Временная управляющая компания должна соответствовать следующим требованиям:

правоспособность;

финансовая устойчивость, отсутствие налоговой задолженности, превышающей 6 МРП;

не находиться в процедуре банкротства либо ликвидации.

Потенциальные управляющие компании предоставляют в жилищную инспекцию следующие документы:

заявку на участие в управлении многоквартирным жилым домом;

копии документов, подтверждающих правоспособность (справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя, устав);

сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, полученным посредством информационных систем. Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате предоставления документов;

наличие в штате специалистов, прошедших обучение и обладающих документом, подтверждающим квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума, выданным аккредитованной организацией в области оценки соответствия или в центрах осуществляющих независимую сертификацию квалификации специалистов;

ценовое предложение.

Перечисленные документы предоставляются на государственном и русском языках в пронумерованном и прошнурованном виде, либо на электронную почту жилищной инспекции местного акимата в течение 10 рабочих дней с момента объявления конкурса.

Заявка управляющей компании автоматически отклоняется при подаче после истечения окончательного срока приема заявок.

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса

Жилищная инспекция выбирает временную управляющую компанию на основании не менее трех заявок, поступивших от потенциальных управляющих компаний.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки, представленные потенциальными управляющими компаниями, в течение 5 рабочих дней после окончания приема заявок.

Победителем признается потенциальная временная управляющая компания, предложившая наименьшее ценовое предложение.

При представлении несколькими потенциальными управляющими компаниями наименьшего ценового предложения победителем признается потенциальная управляющая компания, ценовое предложение которой поступило ранее ценовых предложений других потенциальных управляющих компаний.

Результаты конкурса направляют для ознакомления всем его участникам на электронную почту, указанную в заявке на участие.

Назначают временную управляющую компанию не позднее трех рабочих дней с момента ее определения.

В каких случаях конкурс признают несостоявшимся

Основаниями признания конкурса несостоявшимся являются:

отсутствие предоставленных заявок;

предоставление менее двух заявок;

уклонение победителя конкурса от заключения договора с жилищной инспекцией.

При признании конкурса несостоявшимся жилищная инспекция может напрямую заключить договор с управляющей компанией, являющейся единственным участником, подавшим соответствующую требованиям заявку, а при отсутствии участников в конкурсе с одной из управляющих компаний, предложенной инициативной группой в количестве не менее 10% собственников квартир, нежилых помещений.

Заключение договора

Назначенная временная управляющая компания оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума на основании типового договора, заключенного между должностным лицом жилищной инспекции и временной управляющей компанией.

Временная управляющая компания открывает в банке второго уровня отдельный текущий счет для зачисления денег на расходы по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, данного многоквартирного жилого дома.

Временная управляющая компания применяет минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в соответствии с методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

При выборе одной из форм управления объектом кондоминиума по истечении одного года собственники квартир, нежилых помещений, а также Совет дома при делегирования таких полномочий могут принять решение о заключении договора с данной временной управляющей компанией.

До истечения срока действия договора с временной управляющей компанией, если собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома не смогли определиться с выбором формы управления, жилищная инспекция повторно проводит конкурс по выбору временной управляющей компании.

Если итоги конкурса не будут подведены, то договор с действующей временной управляющей компанией продлевается сроком на один месяц, до определения новой временной управляющей компании.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 января 2024 года.