Каким жилым домам будут назначать временную управляющую компанию

МИИР РК разработало Правила определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании для управления объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, если собственники квартир и нежилых помещений многоквартирного жилого дома не пришли к единому соглашению на собрании о выборе формы управления объектом кондоминиума (ОСИ, ПТ или КСК), то жилищная инспекция или местные исполнительные органы, осуществляющие функции жилищной инспекции, определяют на срок до одного года временную управляющую компанию для управления объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома.

Жилищная инспекция или местные исполнительные органы, осуществляющие функции жилищной инспекции для назначения временной управляющей компании, размещают на официальном интернет-ресурсе акимата, а также на ИС централизованного сбора объявление о приеме документов на конкурс, которое должно содержать следующие сведения:

адрес многоквартирного жилого дома, подлежащего управлению;

описание технических характеристик многоквартирного жилого дома;

перечень квалификационных требований, а также перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе.

Временная управляющая компания должна соответствовать общим квалификационным требованиям, предъявляемым к рекомендуемой жилищной инспекцией управляющей компании для управления многоквартирным жилым домом:

обладать правоспособностью;

не иметь налоговой задолженности;

не находиться в процедуре банкротства либо ликвидации;

осуществлять фактическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по управлению объектом кондоминиума по месту нахождения многоквартирного жилого дома.

Потенциальные управляющие компании, изъявившие желание оказать услуги по управлению многоквартирным жилым домом, должны предоставить в течение 10 рабочих дней с момента объявления конкурса в жилищную инспекцию информацию и документы:

заявку о согласии на участие в управлении многоквартирным жилым домом; копии документов, подтверждающих правоспособность (свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, устав); местонахождение постоянно действующего юридического лица (правоустанавливающий документ на право собственности офиса или договор аренды); документы, подтверждающие соответствие управляющей компании квалификационным требованиям:

- отсутствие в списке недобросовестных участников государственных закупок;

- сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, полученным посредством информационных систем. Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате предоставления документов;

- наличие не менее 5 положительных отзывов и рекомендаций от председателей объединений собственников имущества, доверенных лиц простых товариществ, ассоциаций;

- наличие в своем составе специалистов, прошедших обучение и обладающих документом, подтверждающим квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума, выданный аккредитованной организацией в области оценки соответствия или в центрах осуществляющих независимую сертификацию квалификации специалистов.

Заявка, подготовленная управляющей компанией, а также вся корреспонденция и документы составляются и предоставляются на государственном или русском языках, подаются в пронумерованном и прошнурованном виде.

Предусматривается, что жилищная инспекция осуществляет выбор временной управляющей компании на конкурсной основе, на основании не менее трех заявок, поступивших от потенциальных управляющих компаний.

Конкурсную комиссию утверждает акимат соответствующего населенного пункта, в состав которой включаются сотрудники жилищной инспекции.

Конкурсная комиссия рассматривает представленные потенциальными управляющими компаниями заявки с прилагаемыми документами на соответствие требованиям в течение 5 рабочих дней.

По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия подводит итоги конкурса по определению временной управляющей компании и оформляется протокол.

Назначение временной управляющей компании осуществляется не позднее 3 рабочих дней с момента ее определения.

Указывается, что в случае признания конкурса несостоявшимся жилищная инспекция вправе путем прямого заключения договора с управляющей компанией, являющейся единственным участником, подавшим соответствующим требованиям заявку, а при отсутствии участников в конкурсе с одной из управляющих компаний, предложенной инициативной группой в количестве не менее 10% собственников квартир, нежилых помещений в случаях:

отсутствия предоставленных заявок, в том числе при повторном объявлении конкурса;

предоставления менее двух заявок, в том числе при повторном объявлении конкурса.

При назначении жилищной инспекцией временной управляющей компании услуги по управлению объектом кондоминиума осуществляются на основании типового договора, заключенного между должностным лицом жилищной инспекции либо должностным лицом местного исполнительного органа, курирующего вопросы в сфере жилищных отношений, и временной управляющей компанией.

При этом временная управляющая компания обязана открыть в банке второго уровня отдельный текущий счет для зачисления денег на расходы по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума данного многоквартирного жилого дома.

Предусматривается, что при выборе одной из форм управления объектом кондоминиума по истечении одного года собственники квартир и нежилых помещений, а также совет дома вправе принять решение о заключении договора об оказании услуг по управлению объектом кондоминиума с данной временной управляющей компанией.

Если же до истечения срока действия договора с временной управляющей компанией собственники квартир не определились с выбором формы управления, то жилищная инспекция повторно проводит конкурс по выбору временной управляющей компании на управление многоквартирным жилым домом.

Как поясняется, правила разработаны для приведения в соответствие с законом от 15 марта 2023 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 августа.

29 июня 2023 года глава государства подписал еще один закон, предусматривающий сохранение кооперативов собственников квартир (КСК) как одной из форм управления многоквартирными жилыми домами после 1 июля 2023 года.



