Начался новый судебный процесс по делу Мухамедиулы

21 декабря 2023 года прошли предварительные слушания в рамках нового судебного процесса в отношении экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, суд объединил два эпизода в одно производство, передает Zakon.kz.

Предварительные слушания по делу Арыстанбека Мухамедиулы прошли в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Суд объединил в одно производство два эпизода: первый касается открывшихся, по версии следствия, новых обстоятельств, связанных с проведением выставки "Шествие "Золотого человека"; второй – дело о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

Как отметила адвокат коллегии адвокатов Астаны Айгуль Исмагулова, на скамье подсудимых оказались семь человек. Пятеро в ходе предварительных слушаний находились непосредственно в зале суда: Арыстанбек Мухамедиулы, Абай Сатыбалдин, Леонид Кочетов, Алмас Нуразхан и Азамат Кошенов, а еще две подсудимые – Айым Садвокасова и Гульзат Жуаспаева – участвовали онлайн по конференцсвязи.

"Нам вменяют хищение по эпизоду о выставке "Шествие "Золотого человека" за период 2017, 2018 и 2019 годы. Сумма хищения – порядка 1,5 млрд тенге. С данным обвинительным актом мы не согласны, потому что вина ничем не подтверждается. Конечно, мы будем доказывать невиновность, существует презумпция невиновности, ее никто не отменял. Надеемся на справедливое и объективное рассмотрение дела в суде первой инстанции и выяснение всех обстоятельств по делу". Айгуль Исмагулова, адвокат Леонида Кочетова

В ходе предварительных слушаний адвокаты заявили ходатайство о том, чтобы отложить процесс и дать время ознакомиться с новым обвинительным актом. По словам защитников, объем обвинительного акта – 234 страницы.

Процесс отложен, суд примет решение о дате начала главного судебного разбирательства.

20 июня 2023 года экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к восьми годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека". 14 сентября апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Новый судебный процесс против Мухамедиулы начался 28 сентября. В этот раз экс-министра обвиняют рейдерстве и злоупотреблениях при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

Также в Антикоре 15 ноября сообщили, что Арыстанбека Мухамедиулы проверяют на причастность к продаже бутафорской крепости для фильма "Кочевник".