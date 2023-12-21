Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Начался новый судебный процесс по делу Мухамедиулы

Казахстан Астана Арыстанбек Мухамедиулы суд Фото: Zakon.kz
21 декабря 2023 года прошли предварительные слушания в рамках нового судебного процесса в отношении экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, суд объединил два эпизода в одно производство, передает Zakon.kz.

Предварительные слушания по делу Арыстанбека Мухамедиулы прошли в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Суд объединил в одно производство два эпизода: первый касается открывшихся, по версии следствия, новых обстоятельств, связанных с проведением выставки "Шествие "Золотого человека"; второй – дело о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

Как отметила адвокат коллегии адвокатов Астаны Айгуль Исмагулова, на скамье подсудимых оказались семь человек. Пятеро в ходе предварительных слушаний находились непосредственно в зале суда: Арыстанбек Мухамедиулы, Абай Сатыбалдин, Леонид Кочетов, Алмас Нуразхан и Азамат Кошенов, а еще две подсудимые – Айым Садвокасова и Гульзат Жуаспаева – участвовали онлайн по конференцсвязи.

"Нам вменяют хищение по эпизоду о выставке "Шествие "Золотого человека" за период 2017, 2018 и 2019 годы. Сумма хищения – порядка 1,5 млрд тенге. С данным обвинительным актом мы не согласны, потому что вина ничем не подтверждается. Конечно, мы будем доказывать невиновность, существует презумпция невиновности, ее никто не отменял. Надеемся на справедливое и объективное рассмотрение дела в суде первой инстанции и выяснение всех обстоятельств по делу".Айгуль Исмагулова, адвокат Леонида Кочетова

В ходе предварительных слушаний адвокаты заявили ходатайство о том, чтобы отложить процесс и дать время ознакомиться с новым обвинительным актом. По словам защитников, объем обвинительного акта – 234 страницы.

Процесс отложен, суд примет решение о дате начала главного судебного разбирательства.

20 июня 2023 года экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к восьми годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека". 14 сентября апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Новый судебный процесс против Мухамедиулы начался 28 сентября. В этот раз экс-министра обвиняют рейдерстве и злоупотреблениях при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

Также в Антикоре 15 ноября сообщили, что Арыстанбека Мухамедиулы проверяют на причастность к продаже бутафорской крепости для фильма "Кочевник".

Читайте также

Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот): новые правила
Как получить лицензию на экспорт, импорт квотируемых товаров
Добровольная дактилоскопия в Казахстане: закон одобрили в Сенате
Добровольная дактилоскопия в Казахстане: закон одобрили в Сенате
Как инвесторов убедят добывать нефть в Казахстане
Эра легкой нефти заканчивается: как инвесторов убедят добывать нефть в Казахстане
Анастасия Прилепская
Мухамедиулы Арыстанбек Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Как казахстанцы будут платить налоги
Как казахстанцы будут платить налоги
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: