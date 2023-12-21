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Законодательство РК

Обяжут ли туристов в Казахстане рассказывать МЧС о своих маршрутах

Обяжут ли туристов в Казахстане отчитываться о маршрутах в МЧС Фото: pixabay
В Казахстане хотят обязать туристов, экскурсантов и турагентов информировать территориальные органы МЧС о предстоящих маршрутах. Проект закона с такой нормой представили в Мажилисе 21 декабря, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты" представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.

"Предусматривается введение обязанности туристов, экскурсантов, лиц, осуществляющих туристскую деятельность, граждан и лиц, постоянно проживающих на территории РК по информированию территориальных органов МЧС о предстоящих маршрутах передвижений", – заявил вице-министр.

По его словам, в проекте закона предлагают повысить социальное положение сотрудников органов гражданской защиты. Это планируют сделать в том числе за счет:

  • выплаты подъемных пособий при перемещении и продвижении сотрудников по службе, связанных с переездом в другую местность;
  • возмещения затрат за перевозку собственного имущества;
  • надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям.

Документ предусматривает также возврат пожарного контроля при приемке в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей, а также зданий высотой более 28 метров или девяти этажей.

Проектом закона также предусматривает установление норм по обеспечению сейсмической безопасности. В их числе:

  • оценка сейсмической опасности и риска;
  • установление мероприятий по защите от землетрясений;
  • наделение уполномоченного органа в сфере гражданской защиты компетенцией по обеспечению сейсмической безопасности.

Также, по словам замминистра, в Казахстане прорабатывают возможность внедрения системы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности для владельцев объектов с массовым пребыванием людей, если в результате пожара третьим лицам (постояльцам, посетителям) будет нанесен вред.

Таким образом, если законопроект примут, то туристов в Казахстане могут обязать согласовывать маршруты передвижения с МЧС. Ранее в МЧС РК уже предлагали штрафовать туристов, которые отправляются в горы в непогоду, а потом получают травмы или теряются.

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