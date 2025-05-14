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Общество

У путешествующих в Казахстане туристов могут появиться новые обязательства

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:40 Фото: pexels
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 14 мая 2025 года приняли во втором чтении проект закона, которым туристов хотят обязать информировать спасателей о выходе в горы или другие опасные места, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты".

По словам депутата Аяна Зейнуллина, основные нормы законопроекта направлены на:

  • закрепление статуса и повышение социального положения сотрудников органов гражданской защиты;
  • децентрализацию системы государственного материального резерва, предполагающую передачу функций по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва государственным органам, имеющим мобилизационные задания;
  • возобновление пожарного контроля при приемке в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более двадцати восьми метров;
  • государственную регистрацию защитных сооружений гражданской обороны в правовом кадастре по месту нахождения объекта недвижимости;
  • обеспечение сейсмической безопасности, расширение и модернизацию сети сейсмологических наблюдений и автоматизированной системы раннего оповещения;
  • определение порядка по информированию территориальных органов уполномоченного органа о маршрутах передвижения при путешествии по труднодоступной местности, водным, горным и спелеологическим объектам, связанных с повышенным риском для жизни.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутаты внесли поправки, касающиеся:

  • обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей, в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара;
  • осуществления государственного контроля в области предупреждения чрезвычайных ситуаций за деятельностью центральных и местных исполнительных органов на соответствие требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
  • создания и определения порядка деятельности республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштабов;
  • сохранения трудовых гарантий за работниками, привлекаемыми к участию в качестве добровольных пожарных в мероприятиях по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах;
  • установления права на получение компенсационных выплат добровольными пожарными, не состоящими в трудовых отношениях, в случае получения увечий, травм, ранений, контузий, заболеваний, в размере не ниже минимальной заработной платы. 

В документ также включен ряд норм в части совершенствования механизмов приватизации. В частности, предлагается установить запрет на участие в аукционах и торгах аффилированных лиц. Исключается норма, предусматривающая приватизацию государственного имущества путем прямой адресной продажи.

Документ направлен на рассмотрение Сената. 

14 мая 2025 года депутаты одобрили проект Закона "Об искусственном интеллекте". По словам депутата Екатерины Смышляевой, развитие искусственного интеллекта сопровождается как большими возможностями, так и серьезными рисками.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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