Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как будет развиваться город Конаев в ближайшие годы

Как будет развиваться город Конаев в ближайшие годы Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства от 6 декабря 2023 года "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Конаев Алматинской области на 2023-2027 годы", сообщает Zakon.kz.

Сейчас Конаев является промышленным городом, основу экономики составляет обрабатывающая отрасль.

В объеме промышленной продукции города доля обрабатывающей отрасли составляет 81,3%. По данным Бюро национальной статистики, объем промышленного производства города за 2022 год составил 140,7 млрд тенге, в том числе обрабатывающая промышленность – 114,4 млрд тенге. 

Также город обладает потенциалом для развития металлургической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся техническую базу и кадровый потенциал, можно развивать высокотехнологичные производства.

Конаев также богат природными полезными ископаемыми и привлекателен инвесторам для развития промышленности. На его территории имеются месторождения природного песка, щебня, камня и глины для производства изделий из фарфора.

Численность населения города в 2022 году достигла 70,5 тысячи человек, уровень урбанизации составил 78,3%.

Как отмечается, за последние три года численность экономически активного населения увеличилась на 15 тысяч человек, с 22 тысяч до 37 тысяч человек, в том числе численность занятого населения – на 14 тысяч человек, с 21 тысячи до 35 тысяч человек.

За 2022 год инвестиции в основной капитал увеличились до 59,5 млрд тенге, что составило рост на 43,4%, или 19,7 млрд тенге больше по сравнению с 2021 годом (2021 год – 39,8 млрд тенге).

Вместе с тем отмечается ряд проблем в социальной сфере. Так, динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения, младенческой, материнской и смертности от онкозаболеваний.

В 2022 году сохраняется высокий уровень младенческой смертности – 4,70 на 1000 родившихся живыми, зарегистрировано 88 смертей от болезней системы кровообращения, 22 – от злокачественных новообразований.

Также актуальным остается комплексное решение жилищных вопросов для различных слоев населения. Так, по состоянию на 1 марта 2023 года в очереди на получение жилья по городу состоит 3,4 тыс. человек. За последние три года получили жилье 120 семей, из них сироты – 34, многодетные семьи – 35.

В то же время в аварийном состоянии находятся 27 двухэтажных домов 1967 года постройки общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров на 264 квартиры, которые несут опасность для проживающих в них людей.

Город обеспечен централизованным теплоснабжением. Общая мощность котельной составляет 178 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 58,4 км, износ – 42%.

В ближайшие пять лет предстоит решить:

  • дефицит ученических мест в школах составляет 261;
  • отсутствие современных медицинских учреждений в городе, дефицит врачебных кадров, низкий уровень оснащенности медицинских организаций;
  • строительство школ, детсадов, больниц, поликлиник, культурно-досуговых организаций и спортивных сооружений;
  • проведение капитального, среднего и текущего ремонта улиц города и населенных пунктов;
  • подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым жилым массивам и микрорайонам города, а также новым площадкам под индивидуальное жилищное строительство в селах Шенгельды и Арна;
  • проведение текущего ремонта фасадов домов, зданий, содержание и благоустройство улиц, дворов, скверов, пляжа;
  • строительство парков развлечений и отдыха, скверов, бульваров, капитальный ремонт функционирующих;
  • расширение котельной для перехода на газовое отопление (доступ к газу не имеет 75,2 % населения или 53,0 тыс. человек);
  • проведение ремонта и замены сетей действующих линий электропередачи с установкой новых опор в селах Заречный, Арна, Шенгельды, Коскудык и Акозек;
  • высокий износ инженерных сетей, в том числе водопроводных, составляет 80%, канализационных – 100%, тепловых – 40%, газопроводных линий – 55%;
  • в неудовлетворительном состоянии 25,5 км автомобильных дорог местного значения (общая протяженность – 213 км).

В документе отмечается, что в первую очередь требуется улучшение качества жизни населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, жилых массивов, инфраструктуры и дорожной отрасли, а также улучшению экологии города.

Комплексный план предусматривает несколько направлений:

  1. Развитие промышленности и предпринимательства.
  2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
  3. Развитие газоснабжения и электроснабжения.
  4. Развитие теплоснабжения.
  5. Освещение улиц сельских населенных пунктов.
  6. Развитие транспортной инфраструктуры.
  7. Образование.
  8. Здравоохранение.
  9. Социальная защита населения.
  10. Культура и туризм.
  11. Спорт.
  12. Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты.

В целом, комплексный план предусматривает 187 мероприятий, на реализацию которых потребуется 3 990 895 млн тенге.

Какие ожидания

Как ожидается, реализация плана будет способствовать:

  • увеличению объема промышленности с 140,7 до 210 млрд тенге, или в 1,5 раза, в том числе увеличению объемов обрабатывающей промышленности с 114,4 до 178,5 млрд тенге, или в 1,6 раза;
  • увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства с 24,1 до 45 млрд тенге, или в 1,7 раза;
  • привлечению 3,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал (2022 год – 59,5 млрд тенге);
  • увеличению численности занятых в малом и среднем бизнесе на 34%, или 20,0 тысячи человек (2022 год – 15,9 тыс. человек);
  • увеличению количества туристов, обслуженных в местах размещения, в 1,6 раза (110 тысяч человек), а общего количества туристов – в два раза (1,8 млн человек);
  • увеличению объема строительных работ в 13,6 раза (177,4 млрд тенге);
  • введению более 2 млн квадратных метров жилья, обеспеченность жильем на одного проживающего составит 28,4 кв. м;
  • обеспечение жильем из государственного жилищного фонда 605 семей, из них сироты – 121, многодетные – 121, другие категории СУСН – 363;
  • доведению удельного веса общей площади, оборудованной центральным горячим водоснабжением, с 55,9% до 92%, канализацией – с 89,7% до 97,4%;
  • увеличению абонентов, подключенных к центральному газоснабжению, с 23 тыс. до 50 тыс. человек;
  • снижению доли автодорог города в неудовлетворительном состоянии с 12% до 6%;
  • увеличению площади зеленых насаждений к общей площади города с 7,2% до 11,5%, площади скверов, парков к общей площади города – с 0,06 % до 0,17 %;
  • созданию 17,3 тыс. рабочих мест с учетом задачи главы государства по созданию не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тыс. населения;
  • 100% охват детей в возрасте с 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением;
  • строительство пристройки на 300 мест к средней школе № 1 имени Ы. Алтынсарина, детского сада на 320 мест, колледжа на 1250 мест с общежитием на 600 мест, Дворца школьников на 600 мест с библиотекой;
  • увеличение охвата учащихся дополнительным образованием с 68,6% до 85,4%;
  • снижение младенческой смертности с 4,15 до 3,45 на 1000 родившихся живыми, или 17%;
  • снижение смертности от злокачественных новообразований на 10,3% (с 42,9 до 38,5 на 100 тыс. населения);
  • увеличение количества коек в больницах в три раза (700 койко-мест), посещений амбулаторно-поликлинических учреждений – в 3,5 раза (2350 посещений в смену);
  • увеличение посещаемости учреждений культуры на 20%, или 87,8 тыс. человек;
  • увеличение количества культурных мероприятий к 2027 году до 853 мероприятий;
  • увеличение охвата граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60% (2022 год – 39,3%).

 Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, как будет развиваться Алматинская агломерация в ближайшие годы.

Читайте также

В Казахстане создан фонд оборонно-промышленного комплекса
В Казахстане создан Фонд развития оборонно-промышленного комплекса
Может ли работодатель менять должностную инструкцию работника без его согласия
Может ли работодатель менять должностную инструкцию работника без его согласия
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления средней зарплаты изменятся с 1 января 2024 года
Лариса Черненко
Алматинская область Казахстан Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: