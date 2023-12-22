Как будет развиваться город Конаев в ближайшие годы
Сейчас Конаев является промышленным городом, основу экономики составляет обрабатывающая отрасль.
В объеме промышленной продукции города доля обрабатывающей отрасли составляет 81,3%. По данным Бюро национальной статистики, объем промышленного производства города за 2022 год составил 140,7 млрд тенге, в том числе обрабатывающая промышленность – 114,4 млрд тенге.
Также город обладает потенциалом для развития металлургической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся техническую базу и кадровый потенциал, можно развивать высокотехнологичные производства.
Конаев также богат природными полезными ископаемыми и привлекателен инвесторам для развития промышленности. На его территории имеются месторождения природного песка, щебня, камня и глины для производства изделий из фарфора.
Численность населения города в 2022 году достигла 70,5 тысячи человек, уровень урбанизации составил 78,3%.
Как отмечается, за последние три года численность экономически активного населения увеличилась на 15 тысяч человек, с 22 тысяч до 37 тысяч человек, в том числе численность занятого населения – на 14 тысяч человек, с 21 тысячи до 35 тысяч человек.
За 2022 год инвестиции в основной капитал увеличились до 59,5 млрд тенге, что составило рост на 43,4%, или 19,7 млрд тенге больше по сравнению с 2021 годом (2021 год – 39,8 млрд тенге).
Вместе с тем отмечается ряд проблем в социальной сфере. Так, динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения, младенческой, материнской и смертности от онкозаболеваний.
В 2022 году сохраняется высокий уровень младенческой смертности – 4,70 на 1000 родившихся живыми, зарегистрировано 88 смертей от болезней системы кровообращения, 22 – от злокачественных новообразований.
Также актуальным остается комплексное решение жилищных вопросов для различных слоев населения. Так, по состоянию на 1 марта 2023 года в очереди на получение жилья по городу состоит 3,4 тыс. человек. За последние три года получили жилье 120 семей, из них сироты – 34, многодетные семьи – 35.
В то же время в аварийном состоянии находятся 27 двухэтажных домов 1967 года постройки общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров на 264 квартиры, которые несут опасность для проживающих в них людей.
Город обеспечен централизованным теплоснабжением. Общая мощность котельной составляет 178 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 58,4 км, износ – 42%.
В ближайшие пять лет предстоит решить:
- дефицит ученических мест в школах составляет 261;
- отсутствие современных медицинских учреждений в городе, дефицит врачебных кадров, низкий уровень оснащенности медицинских организаций;
- строительство школ, детсадов, больниц, поликлиник, культурно-досуговых организаций и спортивных сооружений;
- проведение капитального, среднего и текущего ремонта улиц города и населенных пунктов;
- подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым жилым массивам и микрорайонам города, а также новым площадкам под индивидуальное жилищное строительство в селах Шенгельды и Арна;
- проведение текущего ремонта фасадов домов, зданий, содержание и благоустройство улиц, дворов, скверов, пляжа;
- строительство парков развлечений и отдыха, скверов, бульваров, капитальный ремонт функционирующих;
- расширение котельной для перехода на газовое отопление (доступ к газу не имеет 75,2 % населения или 53,0 тыс. человек);
- проведение ремонта и замены сетей действующих линий электропередачи с установкой новых опор в селах Заречный, Арна, Шенгельды, Коскудык и Акозек;
- высокий износ инженерных сетей, в том числе водопроводных, составляет 80%, канализационных – 100%, тепловых – 40%, газопроводных линий – 55%;
- в неудовлетворительном состоянии 25,5 км автомобильных дорог местного значения (общая протяженность – 213 км).
В документе отмечается, что в первую очередь требуется улучшение качества жизни населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, жилых массивов, инфраструктуры и дорожной отрасли, а также улучшению экологии города.
Комплексный план предусматривает несколько направлений:
- Развитие промышленности и предпринимательства.
- Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
- Развитие газоснабжения и электроснабжения.
- Развитие теплоснабжения.
- Освещение улиц сельских населенных пунктов.
- Развитие транспортной инфраструктуры.
- Образование.
- Здравоохранение.
- Социальная защита населения.
- Культура и туризм.
- Спорт.
- Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты.
В целом, комплексный план предусматривает 187 мероприятий, на реализацию которых потребуется 3 990 895 млн тенге.
Какие ожидания
Как ожидается, реализация плана будет способствовать:
- увеличению объема промышленности с 140,7 до 210 млрд тенге, или в 1,5 раза, в том числе увеличению объемов обрабатывающей промышленности с 114,4 до 178,5 млрд тенге, или в 1,6 раза;
- увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства с 24,1 до 45 млрд тенге, или в 1,7 раза;
- привлечению 3,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал (2022 год – 59,5 млрд тенге);
- увеличению численности занятых в малом и среднем бизнесе на 34%, или 20,0 тысячи человек (2022 год – 15,9 тыс. человек);
- увеличению количества туристов, обслуженных в местах размещения, в 1,6 раза (110 тысяч человек), а общего количества туристов – в два раза (1,8 млн человек);
- увеличению объема строительных работ в 13,6 раза (177,4 млрд тенге);
- введению более 2 млн квадратных метров жилья, обеспеченность жильем на одного проживающего составит 28,4 кв. м;
- обеспечение жильем из государственного жилищного фонда 605 семей, из них сироты – 121, многодетные – 121, другие категории СУСН – 363;
- доведению удельного веса общей площади, оборудованной центральным горячим водоснабжением, с 55,9% до 92%, канализацией – с 89,7% до 97,4%;
- увеличению абонентов, подключенных к центральному газоснабжению, с 23 тыс. до 50 тыс. человек;
- снижению доли автодорог города в неудовлетворительном состоянии с 12% до 6%;
- увеличению площади зеленых насаждений к общей площади города с 7,2% до 11,5%, площади скверов, парков к общей площади города – с 0,06 % до 0,17 %;
- созданию 17,3 тыс. рабочих мест с учетом задачи главы государства по созданию не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тыс. населения;
- 100% охват детей в возрасте с 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением;
- строительство пристройки на 300 мест к средней школе № 1 имени Ы. Алтынсарина, детского сада на 320 мест, колледжа на 1250 мест с общежитием на 600 мест, Дворца школьников на 600 мест с библиотекой;
- увеличение охвата учащихся дополнительным образованием с 68,6% до 85,4%;
- снижение младенческой смертности с 4,15 до 3,45 на 1000 родившихся живыми, или 17%;
- снижение смертности от злокачественных новообразований на 10,3% (с 42,9 до 38,5 на 100 тыс. населения);
- увеличение количества коек в больницах в три раза (700 койко-мест), посещений амбулаторно-поликлинических учреждений – в 3,5 раза (2350 посещений в смену);
- увеличение посещаемости учреждений культуры на 20%, или 87,8 тыс. человек;
- увеличение количества культурных мероприятий к 2027 году до 853 мероприятий;
- увеличение охвата граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60% (2022 год – 39,3%).
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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