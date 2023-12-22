Как будет развиваться город Конаев в ближайшие годы

Принято постановление правительства от 6 декабря 2023 года "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Конаев Алматинской области на 2023-2027 годы", сообщает Zakon.kz.

Сейчас Конаев является промышленным городом, основу экономики составляет обрабатывающая отрасль.

В объеме промышленной продукции города доля обрабатывающей отрасли составляет 81,3%. По данным Бюро национальной статистики, объем промышленного производства города за 2022 год составил 140,7 млрд тенге, в том числе обрабатывающая промышленность – 114,4 млрд тенге.

Также город обладает потенциалом для развития металлургической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся техническую базу и кадровый потенциал, можно развивать высокотехнологичные производства.

Конаев также богат природными полезными ископаемыми и привлекателен инвесторам для развития промышленности. На его территории имеются месторождения природного песка, щебня, камня и глины для производства изделий из фарфора.

Численность населения города в 2022 году достигла 70,5 тысячи человек, уровень урбанизации составил 78,3%.

Как отмечается, за последние три года численность экономически активного населения увеличилась на 15 тысяч человек, с 22 тысяч до 37 тысяч человек, в том числе численность занятого населения – на 14 тысяч человек, с 21 тысячи до 35 тысяч человек.

За 2022 год инвестиции в основной капитал увеличились до 59,5 млрд тенге, что составило рост на 43,4%, или 19,7 млрд тенге больше по сравнению с 2021 годом (2021 год – 39,8 млрд тенге).

Вместе с тем отмечается ряд проблем в социальной сфере. Так, динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения, младенческой, материнской и смертности от онкозаболеваний.

В 2022 году сохраняется высокий уровень младенческой смертности – 4,70 на 1000 родившихся живыми, зарегистрировано 88 смертей от болезней системы кровообращения, 22 – от злокачественных новообразований.

Также актуальным остается комплексное решение жилищных вопросов для различных слоев населения. Так, по состоянию на 1 марта 2023 года в очереди на получение жилья по городу состоит 3,4 тыс. человек. За последние три года получили жилье 120 семей, из них сироты – 34, многодетные семьи – 35.

В то же время в аварийном состоянии находятся 27 двухэтажных домов 1967 года постройки общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров на 264 квартиры, которые несут опасность для проживающих в них людей.

Город обеспечен централизованным теплоснабжением. Общая мощность котельной составляет 178 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 58,4 км, износ – 42%.

В ближайшие пять лет предстоит решить:

дефицит ученических мест в школах составляет 261;

отсутствие современных медицинских учреждений в городе, дефицит врачебных кадров, низкий уровень оснащенности медицинских организаций;

строительство школ, детсадов, больниц, поликлиник, культурно-досуговых организаций и спортивных сооружений;

проведение капитального, среднего и текущего ремонта улиц города и населенных пунктов;

подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым жилым массивам и микрорайонам города, а также новым площадкам под индивидуальное жилищное строительство в селах Шенгельды и Арна;

проведение текущего ремонта фасадов домов, зданий, содержание и благоустройство улиц, дворов, скверов, пляжа;

строительство парков развлечений и отдыха, скверов, бульваров, капитальный ремонт функционирующих;

расширение котельной для перехода на газовое отопление (доступ к газу не имеет 75,2 % населения или 53,0 тыс. человек);

проведение ремонта и замены сетей действующих линий электропередачи с установкой новых опор в селах Заречный, Арна, Шенгельды, Коскудык и Акозек;

высокий износ инженерных сетей, в том числе водопроводных, составляет 80%, канализационных – 100%, тепловых – 40%, газопроводных линий – 55%;

в неудовлетворительном состоянии 25,5 км автомобильных дорог местного значения (общая протяженность – 213 км).

В документе отмечается, что в первую очередь требуется улучшение качества жизни населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, жилых массивов, инфраструктуры и дорожной отрасли, а также улучшению экологии города.

Комплексный план предусматривает несколько направлений:

Развитие промышленности и предпринимательства. Развитие жилищно-коммунального хозяйства. Развитие газоснабжения и электроснабжения. Развитие теплоснабжения. Освещение улиц сельских населенных пунктов. Развитие транспортной инфраструктуры. Образование. Здравоохранение. Социальная защита населения. Культура и туризм. Спорт. Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты.

В целом, комплексный план предусматривает 187 мероприятий, на реализацию которых потребуется 3 990 895 млн тенге.

Какие ожидания

Как ожидается, реализация плана будет способствовать:

увеличению объема промышленности с 140,7 до 210 млрд тенге, или в 1,5 раза, в том числе увеличению объемов обрабатывающей промышленности с 114,4 до 178,5 млрд тенге, или в 1,6 раза;

увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства с 24,1 до 45 млрд тенге, или в 1,7 раза;

привлечению 3,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал (2022 год – 59,5 млрд тенге);

увеличению численности занятых в малом и среднем бизнесе на 34%, или 20,0 тысячи человек (2022 год – 15,9 тыс. человек);

увеличению количества туристов, обслуженных в местах размещения, в 1,6 раза (110 тысяч человек), а общего количества туристов – в два раза (1,8 млн человек);

увеличению объема строительных работ в 13,6 раза (177,4 млрд тенге);

введению более 2 млн квадратных метров жилья, обеспеченность жильем на одного проживающего составит 28,4 кв. м;

обеспечение жильем из государственного жилищного фонда 605 семей, из них сироты – 121, многодетные – 121, другие категории СУСН – 363;

доведению удельного веса общей площади, оборудованной центральным горячим водоснабжением, с 55,9% до 92%, канализацией – с 89,7% до 97,4%;

увеличению абонентов, подключенных к центральному газоснабжению, с 23 тыс. до 50 тыс. человек;

снижению доли автодорог города в неудовлетворительном состоянии с 12% до 6%;

увеличению площади зеленых насаждений к общей площади города с 7,2% до 11,5%, площади скверов, парков к общей площади города – с 0,06 % до 0,17 %;

созданию 17,3 тыс. рабочих мест с учетом задачи главы государства по созданию не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тыс. населения;

100% охват детей в возрасте с 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением;

строительство пристройки на 300 мест к средней школе № 1 имени Ы. Алтынсарина, детского сада на 320 мест, колледжа на 1250 мест с общежитием на 600 мест, Дворца школьников на 600 мест с библиотекой;

увеличение охвата учащихся дополнительным образованием с 68,6% до 85,4%;



снижение младенческой смертности с 4,15 до 3,45 на 1000 родившихся живыми, или 17%;

снижение смертности от злокачественных новообразований на 10,3% (с 42,9 до 38,5 на 100 тыс. населения);

увеличение количества коек в больницах в три раза (700 койко-мест), посещений амбулаторно-поликлинических учреждений – в 3,5 раза (2350 посещений в смену);

увеличение посещаемости учреждений культуры на 20%, или 87,8 тыс. человек;

увеличение количества культурных мероприятий к 2027 году до 853 мероприятий;

увеличение охвата граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60% (2022 год – 39,3%).

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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