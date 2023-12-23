Токаев подписал закон о добровольной дактилоскопии в Казахстане

Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды 23 декабря, Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вводит добровольную дактилоскопическую регистрацию в Казахстане.



Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана хаб" и дактилоскопической регистрации" исключает положения об обязательной дактилоскопической регистрации граждан РК и вводит добровольную дактилоскопию с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случае получения удостоверения личности моряка. Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных Законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации". Эти положения вступят в силу с 1 января.

Для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрирующие органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера. Ранее они могли получить ИИН по месту фактического нахождения на основании выданной другим лицам доверенности.

Отдельные категории работников госкорпорации, непосредственно оказывающие государственные услуги либо имеющие доступ к персональным данным граждан, закон теперь приравнивает к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, для повышения ответственности и профилактики правонарушений со стороны сотрудников. Эта норма вводится в действие с 1 января 2025 года.

Меняется статус государственной корпорации "Правительство для граждан". Согласно вносимым поправкам, госкорпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов.

Предусматривается передача функций по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов субъектам предпринимательства в лице партнерских организаций путем заключения партнерских соглашений. Вводится возможность оказания государственной корпорацией дополнительных сервисных услуг по желанию услугополучателя за отдельную плату.

Указанный законопроект Сенат одобрил в двух чтениях и направил на подпись главе государства 21 декабря.

