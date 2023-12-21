Добровольная дактилоскопия в Казахстане: закон одобрили в Сенате

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 декабря 2023 года рассмотрели и одобрили в двух чтениях закон по вопросам госкорпорации "Правительство для граждан", Астана хаба и дактилоскопической регистрации. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сенатор Евгений Больгерт, Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана хаб" и дактилоскопической регистрации" инициирован депутатами Парламента.

"Рассматриваемым законом исключаются положения об обязательной дактилоскопической регистрации граждан Республики Казахстан и вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка. Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных Законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации", – заявил он.

Согласно закону, положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрирующие органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера. Ранее они могли это сделать по месту фактического нахождения на основании выданной другим лицам доверенности.

Также законом отдельные категории работников госкорпорации, непосредственно оказывающие государственные услуги либо имеющие доступ к персональным данным граждан, относятся к числу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в целях повышения ответственности и профилактики правонарушений со стороны сотрудников. Данная норма вводится в действие с 1 января 2025 года.

Меняется и статус государственной корпорации "Правительство для граждан". Согласно вносимым поправкам, госкорпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов.

Также предусматривается передача функций по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов субъектам предпринимательства в лице партнерских организаций путем заключения партнерских соглашений и вводится возможность оказания государственной корпорацией дополнительных сервисных услуг по желанию услугополучателя за отдельную плату.

Материал по теме МВД: Вопрос всеобщей дактилоскопии некомпетентно обсуждают в обществе

10 ноября 2023 года замминистра внутренних дел РК Сакен Сарсенов рассказал, что всеобщая дактилоскопия, которую в стране хотели сделать обязательной, все-таки будет добровольной. Подробности здесь.