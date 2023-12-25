В Казахстане запустят пилотный проект по автоматизации назначения жилищной помощи

Министерство промышленности и строительства разработало пилотный проект по автоматизации государственной услуги "Назначение жилищной помощи" через информационную систему "Социальная помощь", сообщает Zakon.kz.

Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям либо гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище на территории республики, а также нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, на оплату:

расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций;

расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Расходы малообеспеченных семей (граждан), принимаемые к исчислению жилищной помощи, определяются как сумма расходов по каждому из вышеуказанных направлений.

Пользователями системы являются услугодатели.

Создание учетной записи для услугодателя в системе осуществляется через письменное обращение в адрес доверительного управляющего системы.

Для получения государственной услуги заявитель направляет услугодателю через веб-портал "электронного правительства" или государственную корпорацию заявление по форме, удостоверенное ЭЦП, а также электронные копии следующих документов за истекший квартал:



оплаченные счета о размерах ежемесячных взносов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

оплаченные счета на потребление коммунальных услуг;

оплаченные квитанции-счета за услуги телекоммуникаций или договора на оказание услуг связи.

Данные документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (супруг (а), несовершеннолетних детей); о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; сведения о лицензии, о лицензионном сборе; их доходах; недвижимости; владельцах недвижимости по регистрационному коду адреса; о заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года); о смерти (после 13 августа 2007 года); о рождении детей (после 13 августа 2007 года); регистрации в органах занятости в качестве безработного лица; расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде; документов, подтверждающих принадлежность заявителя к социально-уязвимым слоям населения предоставляются услугодателю на всех членов семьи из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".



Допускается автоматическая проверка по недвижимости, транспорту, доходам, составу семьи, постоянной регистрации, алиментам, индивидуальным предпринимателям, юридических лиц и т.д.

Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетам о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума согласно смете расходов и счетам на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств малообеспеченным семьям (гражданам).

Размер и порядок оказания жилищной помощи определяются местными представительными органами городов и районов.

Срок оказания государственной услуги составляет три рабочих дня.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 января.