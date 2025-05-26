В Казахстане запустили пилотный проект по оказанию ряда госуслуг на единой платформе

Подписан совместный приказ Минтруда, Министерства науки и выслушего образования, Минпросвещения, Министерства промышленности и строительства, Минтуризма и МЦРИАП о запуске пилотного проекта по оказанию некоторых госуслуг в сферах образования, соцзащиты населения, жилищных отношений и т.д.

В частности, пилотный проект охватывает оказание следующих госуслуг:

"Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего или послевузовского образования";

"Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций высшего образования";

"Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью";

"Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах";

"Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования";

"Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования";

"Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования";

"Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования";

"Субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде";

"Назначение жилищной помощи";

"Выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам" на единой цифровой платформе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Указанные госуслуги оказываются на цифровой платформе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов при реализации пилотного проекта, запущенного в городе Шымкент и Карагандинской области.

Совместный приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года и действует в течение года.

Ранее мы рассказали, что о расторжении договора найма служебного жилья военнослужащим будут сообщать в проактивном формате.