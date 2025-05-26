#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.84
579.7
6.39
Право

В Казахстане запустили пилотный проект по оказанию ряда госуслуг на единой платформе

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 14:21 Фото: freepik
Подписан совместный приказ Минтруда, Министерства науки и выслушего образования, Минпросвещения, Министерства промышленности и строительства, Минтуризма и МЦРИАП о запуске пилотного проекта по оказанию некоторых госуслуг в сферах образования, соцзащиты населения, жилищных отношений и т.д.

В частности, пилотный проект охватывает оказание следующих госуслуг:

  • "Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего или послевузовского образования";
  • "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций высшего образования";
  • "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью";
  • "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах";
  • "Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования";
  • "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования";
  • "Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования";
  • "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования";
  • "Субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде";
  • "Назначение жилищной помощи";
  • "Выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам" на единой цифровой платформе Министерства труда и социальной защиты населения РК.  

Указанные госуслуги оказываются на цифровой платформе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов при реализации пилотного проекта, запущенного в городе Шымкент и Карагандинской области.

Совместный приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года и действует в течение года.

Ранее мы рассказали, что о расторжении договора найма служебного жилья военнослужащим будут сообщать в проактивном формате.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Возмещение затрат при перевозке отечественных товаров: внесены изменения
Право
12:52, Сегодня
Возмещение затрат при перевозке отечественных товаров: внесены изменения
В вузах МВД обновили образовательные программы
Право
12:07, Сегодня
В вузах МВД обновили образовательные программы
В ЕАЭС изменился техрегламент на природный газ, подготовленный к транспортированию
Право
11:01, Сегодня
В ЕАЭС изменился техрегламент на природный газ, подготовленный к транспортированию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: