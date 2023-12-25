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Законодательство РК

Может ли работодатель выдавать зарплату наличными, если на карту сотрудника наложен арест

Может ли работодатель выплачивать зарплату в конверте, если на карту сотрудника наложен арест Фото: Zakon.kz
Сотрудник обратился с заявлением выдавать ему заработную плату наличными, так как у него наложен арест на карту. Вправе ли работодатель выдавать заработную плату наличными? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, в ответе говорится, что Трудовым кодексом РК регламентируются лишь вопросы порядка и сроков выплаты заработной платы, обязанности работодателя оплачивать своевременно и в полном объеме заработную плату работника.

Заработная плата устанавливается и выплачивается в денежной форме в национальной валюте РК не реже одного раза в месяц не позже первой декады следующего месяца. Дата выплаты заработной платы предусматривается трудовым, коллективным договорами. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или праздничными днями выплата производится накануне их.

"Вместе с тем, в силу того, что Кодексом других ограничений в части выплаты заработной платы работников не предусмотрено, полагаем, что форму выплаты заработной платы (наличными или на карту) решается по соглашению сторон (в трудовом, коллективном договорах, соглашении)", - резюмировали в Минтруда. 

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Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
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