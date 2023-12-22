Может ли работодатель менять должностную инструкцию работника без его согласия

Может ли работодатель самостоятельно менять должностную инструкцию работника без его согласия? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В ответе говорится, что должностная инструкция утверждается приказом работодателя как самостоятельный документ или может быть оформлена приложением к трудовому договору.

"С должностной инструкцией работника ознакамливают до заключения трудового договора. Трудовые отношения, а также иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, регулируются трудовым договором, актом работодателя, соглашением и коллективным договором. Трудовой договор должен содержать работу по определенной специальности, профессии, квалификации или должности (трудовую функцию)", - пояснили в Минтруда.

Работодатель заключает трудовой договор с работником на определенную должность с учетом соответствия квалификационным требованиям для выполнения функций, закрепленных в должностной инструкции.

В Минтруда отметили, что изменение должности (трудовой функции) является переводом на другую работу, которое должно осуществляться только с письменного согласия работника.

"Таким образом, изменение должностной инструкции, повлекшей изменение трудовой функции (должности) работника осуществляется с письменного согласия работника при заблаговременном уведомлении работника. При согласии работника на продолжение трудовых отношений с работодателем, в должностную инструкцию, трудовой договор могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения", - резюмировали в министерстве.

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