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Законодательство РК

Прием гуманитарной помощи упростили в Казахстане

В Казахстане упростили прием гуманитарной помощи, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 10:46 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Правительство постановлением от 13 июня 2024 года внесло изменения в Правила оказания гуманитарной помощи, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено:

В случае рассмотрения и готовности оказать гуманитарную помощь Казахстану или инициативного обращения из зарубежных стран и международных организаций об оказании гуманитарной помощи Казахстану уполномоченный орган в сфере внешнеполитической деятельности в срок не более одного рабочего дня направляет в центральный государственный орган соответствующей отрасли информацию для выработки предложений по приему и распределению оказываемой Казахстану гуманитарной помощи.

Ранее информация направлялась в течение трех рабочих дней в специальную Комиссию.

Далее центральный государственный орган соответствующей отрасли в срок не более двух рабочих дней со дня получения информации уполномоченного органа в сфере внешнеполитической деятельности направляет в правительство запрос на согласие в приеме и распределении гуманитарной помощи, оказываемой Казахстану. В запросе указываются описание, характеристика, место поставки, соответствующая уполномоченная организация и предложения по распределению гуманитарной помощи, оказываемой РК.

По результатам рассмотрения запроса центрального государственного органа соответствующей отрасли премьер-министр или его заместитель соответствующей резолюцией согласовывают либо отказывают в приеме и распределении гуманитарной помощи.

Уполномоченная организация осуществляет прием и распределение гуманитарной помощи с участием представителей соответствующего центрального государственного органа и (или) местных исполнительных органов.

Как разъясняли в МЧС, внесенные поправки позволяют оптимизировать процедуру приема гуманитарной помощи, а также оперативно принимать и распределять ее.

Постановление вводится в действие с 29 июня 2024 года.

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