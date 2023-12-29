Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- С 1 января дактилоскопическая регистрация будет добровольной для граждан и обязательной для иностранцев, а у Госкорпорации "Правительство для граждан" появятся партнерские организации: Токаев подписал закон.
- Органы уголовного преследования могут привлекать аудиторов для проверки деятельности госорганов до начала досудебного расследования: приняты поправки по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах.
- Для лиц, скрывающих или представляющих ложные сведения о недрах и недропользовании, введут ответственность: президент подписал поправки по вопросам недропользования и экологии.
- Новые районы образованы в ВКО и Абайской области.
- Правительство утвердило План законопроектных работ на 2024 год.
- Обновлен перечень служебных документов с пометкой "ДСП".
- Правила назначения временной управляющей компании для многоквартирных домов утвердили в Казахстане.
- Утверждены Правила микрокредитования сельчан и жителей малых городов.
- Профессиональные выплаты за счет средств работодателя с 1 января 2024 года: утверждены правила.
- Утверждены предельные розничные цены на автогаз.
- Импортерам обуви продлили срок маркировки остатков товара до 1 февраля 2024 года.
- Силовикам, дискредитировавшим службу в органах, разрешат устраиваться на госслужбу: Конституционный суд признал норму закона о госслужбе неконституционной.
- Конституционный суд признал конституционной норму об ограничении доступа к информации, если она является информацией с ограниченным доступом.
- Верховный суд внес поправки в ряд нормативных постановлений по гражданскому и гражданскому процессуальному законодательству, а также по законодательству об административных правонарушениях.
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