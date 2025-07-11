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В Казахстане расширили требования к ККМ

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 09:28 Фото: pexels
Приказом министра финансов от 2 июля 2025 года внесены дополнения в части применения контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в государственный реестр контрольно-кассовых машин требования к контрольно-кассовым машинам с функцией фиксации и передачи данных дополнены строкой:

  • Обеспечить контроль за проведением операции при сканировании и распознавании штрих-кодов маркированной продукции, предусматривающий недопущение оформления операции в случае наличия обязательного идентификатора маркировки товара.

Приказ вводится в действие с 11 сентября 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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