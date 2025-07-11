В Казахстане расширили требования к ККМ

Приказом министра финансов от 2 июля 2025 года внесены дополнения в части применения контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в государственный реестр контрольно-кассовых машин требования к контрольно-кассовым машинам с функцией фиксации и передачи данных дополнены строкой:

Обеспечить контроль за проведением операции при сканировании и распознавании штрих-кодов маркированной продукции, предусматривающий недопущение оформления операции в случае наличия обязательного идентификатора маркировки товара.

Приказ вводится в действие с 11 сентября 2025 года.