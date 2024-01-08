Кто и когда может присутствовать на заседаниях министерств, маслихатов и акиматов

Министерство культуры и информации приказом от 29 декабря 2023 года утвердило Правила доступа к заседаниям обладателей информации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок доступа пользователей информации к заседаниям коллегиальных органов центральных исполнительных органов (министерств) и местных представительных (маслихатов) и исполнительных органов (акиматов) области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения).

При этом под пользователями информации в правилах понимают граждан или юридических лиц, запрашивающих и использующих информацию.

Заседания министерств, маслихатов и акиматов области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) являются открытыми и доступными пользователям информации, за исключением закрытых заседаний, а также заседаний правоохранительных и специальных государственных органов.

При рассмотрении вопросов, которые относятся к категории информации с ограниченным доступом, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК, заседания проводятся в закрытом режиме без присутствия пользователей информации.

Правилами поясняется, что информация с ограниченным доступом – информация, отнесенная к государственным секретам, личной, семейной, банковской, коммерческой тайне, тайне медицинского работника и (или) иным охраняемым законом тайнам, персональные данные ограниченного доступа, а также служебная информация с пометкой "Для служебного пользования"

Открытость заседаний гарантируется возможностью присутствия на них заинтересованных пользователей информации в режимах оффлайн и онлайн.

В онлайн режиме можно участвовать в открытых заседаниях в случаях: чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, дестабилизации ситуации в целом в стране или отдельных регионах, угрозе террористической атаки или распространения эпидемиологических заболеваний.

Открытые заседания проводятся на казахском и (или) русском языках.

Анонс о проведении открытого заседания должен быть размещен заранее, не позднее, чем за три рабочих дня до начала заседания на официальном интернет-ресурсе инициатора проведения заседания и (или) в иных СМИ.

При этом анонс включает в себя информацию о месте, дате, времени, формате (онлайн, оффлайн) проведения заседания, планируемых к рассмотрению вопросах и лице, ответственном за подготовку, с указанием контактных данных (номер рабочего телефона и адрес электронной почты).

Желающие участвовать в открытом заседании в режиме оффлайн должны подать заявку не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания, в бумажной или электронной форме ответственному лицу, указанному в официальном анонсе.

В заявке указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии), год рождения желающего присутствовать на заседании, а также контактные данные для обратной связи.

Организаторы заседания должны подготовить места для проведения открытого заседания, исходя из количества записавшихся граждан и представителей юридических лиц.

Граждане, допущенные на заседание, соблюдают установленный порядок внутриобъектового и пропускного режимов в зданиях.

Доступ к открытому заседанию в формате онлайн обеспечивают с учетом технических возможностей с организацией онлайн-трансляции в сети Интернет либо с использованием доступных информационно-коммуникационных технологий.

При проведении онлайн-трансляции заседания должна быть обеспечена обратная связь с гражданами или юридическими лицами путем предоставления ответов на поступающие комментарии.

Информация о принятом решении по итогам открытого заседания, включая стенограмму и (или) протокол, размещается на интернет-ресурсе организатора не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания.

Приказ вводится в действие 4 апреля 2024 года.