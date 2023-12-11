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Регистрировать и учитывать поданные петиции будут в Казахстане

Правила регистрации и учета петиций утвердили в Казахстане Фото: pexels
Министр культуры и информации приказом от 6 декабря 2023 года утвердила Правила регистрации и учета петиций? сообщает Zakon.kz.

При достижении порогового значения петиция направляется уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества в государственный орган, местный представительный и исполнительный органы, в полномочия которых входит рассмотрение петиции, о чем уведомляется заявитель в электронной форме, и информация об этом размещается на интернет-ресурсе в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о направлении петиции.

Петиция, поступившая в адрес государственного органа, а также местного акимата или маслихата, уполномоченных к ее рассмотрению, подлежит регистрации в модуле "Е-петиция" информационно - аналитической системы "Электронные обращения".

Петицию регистрируют в течение 1 дня с момента ее поступления к вышеперечисленным субъектам обращения.

При первичной регистрации петиции присваивают регистрационный номер, который состоит из буквенного индекса "П" и уникального номера, в котором первые четыре цифры обозначают год регистрации, следующие восемь цифр - порядковый номер.

После регистрации петиции в модуле "Е-петиция" подавшему ее гражданину направляется уведомление, которое содержит уникальный номер петиции.

Учет зарегистрированных петиций, а также формирование статистической информации осуществляются автоматически в модуле "Е-петиция" информационно-аналитической системы "Электронные обращения".

Обязательному учету подлежат следующие сведения о петициях:

  • регистрационный номер;
  • дата регистрации;
  • фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
  • предмет петиции;
  • форма подачи петиции;
  • срок рассмотрения петиции;
  • субъект, рассматривающий петицию;
  • решение, принятое по результатам рассмотрения петиции.

Приказ вводится в действие 4 апреля 2024 года.

Ранее мы рассказывали, как правильно подать петицию, а также какие сведения должно содержать заявление для подачи петиции.

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Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство культуры и информации Казахстан
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