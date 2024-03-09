Как будет проходить сельскохозяйственная перепись: разработаны правила

Бюро национальной статистики разработало Правила проведения пилотной сельскохозяйственной переписи, сообщает Zakon.kz.

Пилотная перепись проводится силами территориальных подразделений Бюро нацстатистики без привлечения интервьюеров в двух населенных пунктах сельской местности и одном населенном пункте городской местности.

Переписные листы заполняются работниками территориальных подразделений на основе сведений, которые устно или письменно сообщаются респондентами (субъектами) без их документального подтверждения.

Субъектами пилотной переписи являются следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции:

юридические лица (сельскохозяйственные предприятия), субъекты индивидуального предпринимательства, включая крестьянские или фермерские хозяйства (ИП (КФХ), осуществляющие сельскохозяйственную деятельность в сфере растениеводства и животноводства и предоставление услуг в этих областях, а также рыбоводство;

домашние хозяйства, имеющие земельные участки (дачные, садовые, огородные), для ведения личного подсобного хозяйства или имеющие сельскохозяйственных животных (ЛПХ (ДСХ).

Объектами пилотной переписи являются: земельная и посевная площади; поголовье сельскохозяйственных животных и птицы; сельскохозяйственная техника и оборудование; животноводческие комплексы и птицефабрики; производственные постройки и помещения для содержания сельскохозяйственных животных и птицы; постройки и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции.

Пилотная перепись проводится в три этапа: подготовительный, основной и заключительный этапы.



На подготовительном этапе для уточнения имеющихся данных, территориальными подразделениями производится деление территории каждого населенного пункта городской местности на регистрационные участки.

В городской местности работниками проводится уточнение и заполнение на электронных и бумажных носителях (при необходимости) переписного листа "Список предварительного обхода (личных подсобных, дачных и садоводческих хозяйств)", периодичность единовременная).

Работники посещают ЛПХ (ДСХ), разъясняют цель посещения, оповещают о дате проведения предстоящей пилотной переписи и уточняют: адрес; общую площадь участка; наличие и посевы под сельскохозяйственные культуры, и многолетние насаждения; наличие сельскохозяйственных животных.

Территориальными подразделениями на основе уточненных списков предварительного обхода (городской местности), данных из электронного похозяйственного учета (сельской местности) и картографических материалов (при наличии) составляются разбивки территории на участки, необходимые для опроса ЛПХ (ДСХ) работниками.

Списки сельскохозяйственных предприятий и ИП (КФХ) в городской и сельской местности, подлежащих пилотной переписи формируются из Сельскохозяйственного статистического регистра.

Основной этап пилотной переписи проводится в течение 10 календарных дней посредством сети интернет в онлайн режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz и путем опроса респондентов работниками, с использованием планшетов или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов) с заполнением следующих переписных листов:

"Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские или фермерские хозяйства" (индекс 2-СХП/КФХ, периодичность единовременная);

"Личные подсобные, дачные и садоводческие хозяйства" (индекс 3-ЛПХ/ДСХ, периодичность единовременная).

Сельскохозяйственные предприятия и ИП (КФХ) самостоятельно заполняют переписные листы в электронном виде посредством сети интернет в онлайн режиме на сайте sanaq.gov.kz.

При прохождении пилотной переписи в онлайн режиме респондент получает уведомление о прохождении пилотной переписи на номер своего мобильного телефона, указанный при регистрации.

Параллельно с онлайн режимом, работники проводят опрос ЛПХ (ДСХ), с использованием планшетов или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов).

На заключительном этапе по итогам предварительного и основного этапов пилотной переписи проводится анализ:

выявленных возможных недостатков или трудностей на всех этапах подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи;

апробирования методов организации сбора первичных статистических данных от респондентов (путем заполнения электронных переписных листов посредством сети интернет и опроса респондентов с использованием планшетов);

апробирования способов авторизации на сайте sanaq.gov.kz;

отработки подходов по обучению переписного персонала;

проверки программного обеспечения на корректность, установленных арифметико-логических и форматно-логических контролей;

приемлемости постановки отдельных вопросов в переписных листах;

обеспечения конфиденциальности персональных данных и сведений, полученных от респондента;

возможности использования сельскохозяйственного статистического регистра и административных данных при подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи;

готовности респондентов по использованию сети интернет для предоставления данных при сельскохозяйственной переписи;

определения оптимальных норм нагрузки на привлекаемый переписной персонал и при необходимости их корректировки;

тестирования уровней нагрузки и технологии автоматизированной обработки данных сельскохозяйственной переписи при проведении интернет-опроса.

На основании анализа пилотной переписи Бюро совместно с РГП "ИВЦ" и территориальными подразделениями готовится в произвольной форме заключение о необходимости доработки: нагрузки на переписной персонал; переписных листов; программного обеспечения, технологии сбора и обработки данных, использования административных данных при проведении сельскохозяйственной переписи.

По данные Бюро нацстатистики, на проведение в Казахстане национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи было выделено 5 151 863 тыс.тенге, в том числе: на 2024 год – 1 287 960 тыс.тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 марта.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане пройдет сельскохозяйственная перепись с 1 августа по 20 октября 2025 года.