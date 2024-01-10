Кому и на каких условиях предоставят жилье из государственного жилищного фонда

Министерство промышленности и строительства приказом от 5 декабря 2023 года утвердило Правила предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда или жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

Жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованные местным исполнительным органом (акиматом) в частном жилищном фонде, предоставляются в пользование нуждающимся в жилье гражданам, постоянно проживающим в данном населенном пункте.

Для постановки на учет нуждающихся в жилье граждан в городах республиканского значения, столице требуется постоянное проживание не менее 3 лет.

Жилье предоставят состоящим на учете гражданам из следующих категорий:

ветераны Великой Отечественной войны;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

многодетные награжденные матери, многодетные семьи. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума (134 561,7 тенге в 2024 году);

социально уязвимым слоям населения, указанным в подпунктах 1-1), 1-2), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10) и 11) статьи 68 закона, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума. Однако указанный коэффициент не распространяется на детей с инвалидностью;

государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам РК, единственное жилище которых признано аварийным.

Арендное жилище без права выкупа предоставляется гражданам РК в соответствии с документами Системы государственного планирования РК.

Жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованное акиматом в частном жилищном фонде, предоставляется по решению акимата по месту жительства заявителя на основании решения жилищной комиссии о предоставлении жилища.

На рассмотрение жилищной комиссии для получения жилья граждане должны предоставить документы:

заявление по форме, устанавливаемой жилищной комиссией, на имя председателя жилищной комиссии;

копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи;

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей;

копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой или выписку из послужного списка;

при признании других лиц членами семьи заявителя, последними представляется решение суда о признании их членами семьи заявителя;

документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения, либо справку с места работы (службы) госслужащего, работника бюджетной организации, военнослужащего, кандидата в космонавты, космонавта (при предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда);

граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью), дополнительно предоставляют сведения о доходах за последние 12 месяцев перед обращением на каждого члена семьи (при предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда).

Сведения о наличии или отсутствии жилища по Казахстану, принадлежащего им на праве собственности, сведения об адресе на всех членов семьи жилищная комиссия получает посредством информационных систем.

Жилищные комиссии в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов принимают решение о предоставлении жилища, либо выносят мотивированный отказ в письменном виде.

Жилище из жилищного фонда государственного предприятия предоставляется на основании решения жилищной комиссии государственного предприятия.

Жилища из ведомственного жилищного фонда предоставляются в пользование нуждающимся в жилье в данном населенном пункте государственным служащим, назначенным на должность в порядке ротации, на период исполнения ими должностных обязанностей.

Жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется в пользование нуждающимся в жилище гражданам на основании решения соответствующей жилищной комиссии.

Лицам с инвалидностью, престарелым, больным сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется с учетом их желания на нижних этажах или в жилых домах, имеющих лифты, а лицам с инвалидностью, имеющим нарушение опорно-двигательного аппарата, не выше второго этажа.

Лицам с инвалидностью предоставляется право выбора жилого помещения с учетом типа здания, степени благоустройства и других необходимых условий для проживания.

В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении жилья между гражданином и органом, предоставляющим жилье заключается договор найма в 3 экземплярах. Один экземпляр договора найма жилища хранится в администрации государственного учреждения (государственного предприятия), второй передается акимату для регистрации в реестре государственного имущества и хранится как документ строгой отчетности, третий выдается гражданину и является единственным документом, предоставляющим право на вселение в жилище.

Информацию о заключенных договорах размещают на веб-портале реестра www.gosreestr.kz.

Порядок пользования предоставленным жилищем

Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются правами наравне с нанимателем и несут обязанности, вытекающие из договора найма жилища.

Наниматель и совместно проживающие с ним члены его семьи обеспечивают сохранность жилища и общего имущества.

При возникновении аварийных ситуаций и обнаружении неисправностей отдельных конструкций жилища, наниматель и совместно проживающие с ним члены его семьи, незамедлительно через все доступные средства связи, либо лично, сообщают о них наймодателю.

При освобождении жилища наниматели передают наймодателю жилище по акту приема-передачи.

Размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда устанавливается акиматом, администрацией государственного учреждения или администрацией государственного предприятия в соответствии с методикой расчета размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда.

Плата за пользование жилищем из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного акиматом в частном жилищном фонде, перечисляется нанимателем соответственно в республиканский или местный бюджет.

Приказ вводится в действие 20 января 2024 года.

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