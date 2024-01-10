Кому и на каких условиях предоставят жилье из государственного жилищного фонда
Жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованные местным исполнительным органом (акиматом) в частном жилищном фонде, предоставляются в пользование нуждающимся в жилье гражданам, постоянно проживающим в данном населенном пункте.
Для постановки на учет нуждающихся в жилье граждан в городах республиканского значения, столице требуется постоянное проживание не менее 3 лет.
Жилье предоставят состоящим на учете гражданам из следующих категорий:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- многодетные награжденные матери, многодетные семьи. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума (134 561,7 тенге в 2024 году);
- социально уязвимым слоям населения, указанным в подпунктах 1-1), 1-2), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10) и 11) статьи 68 закона, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума. Однако указанный коэффициент не распространяется на детей с инвалидностью;
- государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности;
- гражданам РК, единственное жилище которых признано аварийным.
Арендное жилище без права выкупа предоставляется гражданам РК в соответствии с документами Системы государственного планирования РК.
Жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованное акиматом в частном жилищном фонде, предоставляется по решению акимата по месту жительства заявителя на основании решения жилищной комиссии о предоставлении жилища.
На рассмотрение жилищной комиссии для получения жилья граждане должны предоставить документы:
- заявление по форме, устанавливаемой жилищной комиссией, на имя председателя жилищной комиссии;
- копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи;
- копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей;
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой или выписку из послужного списка;
- при признании других лиц членами семьи заявителя, последними представляется решение суда о признании их членами семьи заявителя;
- документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения, либо справку с места работы (службы) госслужащего, работника бюджетной организации, военнослужащего, кандидата в космонавты, космонавта (при предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда);
- граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (за исключением семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью), дополнительно предоставляют сведения о доходах за последние 12 месяцев перед обращением на каждого члена семьи (при предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда).
Сведения о наличии или отсутствии жилища по Казахстану, принадлежащего им на праве собственности, сведения об адресе на всех членов семьи жилищная комиссия получает посредством информационных систем.
Жилищные комиссии в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов принимают решение о предоставлении жилища, либо выносят мотивированный отказ в письменном виде.
Жилище из жилищного фонда государственного предприятия предоставляется на основании решения жилищной комиссии государственного предприятия.
Жилища из ведомственного жилищного фонда предоставляются в пользование нуждающимся в жилье в данном населенном пункте государственным служащим, назначенным на должность в порядке ротации, на период исполнения ими должностных обязанностей.
Жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется в пользование нуждающимся в жилище гражданам на основании решения соответствующей жилищной комиссии.
Лицам с инвалидностью, престарелым, больным сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется с учетом их желания на нижних этажах или в жилых домах, имеющих лифты, а лицам с инвалидностью, имеющим нарушение опорно-двигательного аппарата, не выше второго этажа.
Лицам с инвалидностью предоставляется право выбора жилого помещения с учетом типа здания, степени благоустройства и других необходимых условий для проживания.
В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении жилья между гражданином и органом, предоставляющим жилье заключается договор найма в 3 экземплярах. Один экземпляр договора найма жилища хранится в администрации государственного учреждения (государственного предприятия), второй передается акимату для регистрации в реестре государственного имущества и хранится как документ строгой отчетности, третий выдается гражданину и является единственным документом, предоставляющим право на вселение в жилище.
Информацию о заключенных договорах размещают на веб-портале реестра www.gosreestr.kz.
Порядок пользования предоставленным жилищем
Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются правами наравне с нанимателем и несут обязанности, вытекающие из договора найма жилища.
Наниматель и совместно проживающие с ним члены его семьи обеспечивают сохранность жилища и общего имущества.
При возникновении аварийных ситуаций и обнаружении неисправностей отдельных конструкций жилища, наниматель и совместно проживающие с ним члены его семьи, незамедлительно через все доступные средства связи, либо лично, сообщают о них наймодателю.
При освобождении жилища наниматели передают наймодателю жилище по акту приема-передачи.
Размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда устанавливается акиматом, администрацией государственного учреждения или администрацией государственного предприятия в соответствии с методикой расчета размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда.
Плата за пользование жилищем из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного акиматом в частном жилищном фонде, перечисляется нанимателем соответственно в республиканский или местный бюджет.
Приказ вводится в действие 20 января 2024 года.
Ранее мы рассказывали, как встать на учет нуждающимся в жилье гражданам.