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Почему МВД исключило скандальную поправку о пешеходах и авто

Казахстан светофор пешеход Фото: pixabay
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса дал пояснения по скандальной поправке, согласно которой пешеходы должны уступать дорогу автомобилям, даже если горит зеленый свет. Чиновник рассказал, почему ее решили исключить, сообщает Zakon.kz.

Эту норму, по его словам, вынесли на обсуждение, но общественность ее не поддержала.

"Многие эксперты и граждане были против. Хотя она была направлена на то, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Но с учетом того, что мнения были двоякие, мы решили, что ее снимем".Игорь Лепеха

11 января сообщалось, что Министерство внутренних дел подготовило изменения и дополнения в Правила дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб. Позже МВД Казахстана исключило из проекта Правил дорожного движения скандальную поправку.

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