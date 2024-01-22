Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Весь Казахстан переходит на 5-й часовой пояс с 1 марта: принято постановление

Весь Казахстан переходт на 5-й часово пояс: принято постановление Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства Казахстана от 19 января 2024 года внесены изменения в порядок исчисления времени на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает, что на территории республики исчисление времени, воспроизводимого, хранимого и передаваемого Государственным первичным эталоном времени и частоты Республики Казахстан, производится по международной системе часовых поясов.

"Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс",- говорится в постановлении. 

Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу, Улытау предписано в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) перевести местное время на 1 час назад.

Постановление вводится в действие с 1 марта 2024 года.

Сейчас в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В нее вошли представители научных институтов, медицинских вузов, центральных и местных государственных органов, депутаты Парламента и др.

Читайте также

Измения правила пенсионных выплат
В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
Кандас из Узбекистана избежал депортации, но заплатит штраф
Кандас из Узбекистана избежал депортации, но заплатит штраф
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале
Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: