Весь Казахстан переходит на 5-й часовой пояс с 1 марта: принято постановление

Постановлением правительства Казахстана от 19 января 2024 года внесены изменения в порядок исчисления времени на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает, что на территории республики исчисление времени, воспроизводимого, хранимого и передаваемого Государственным первичным эталоном времени и частоты Республики Казахстан, производится по международной системе часовых поясов.

"Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс",- говорится в постановлении.

Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу, Улытау предписано в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) перевести местное время на 1 час назад.

Постановление вводится в действие с 1 марта 2024 года.

Сейчас в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В нее вошли представители научных институтов, медицинских вузов, центральных и местных государственных органов, депутаты Парламента и др.