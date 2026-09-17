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Право

Операторы РОП будут выплачивать деньги за сбор и транспортировку отходов КСК и ОСИ

мусорные баки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:45 Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 9 сентября 2026 года утвердил Правила направления денег операторами РОП на утилизацию отходов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что выплаты осуществляются оператором: субъектам предпринимательства, осуществляющим сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов упаковки, автокомпонентов, электронного электрического оборудования, ламп путем выдачи денежных средств.

Под отходами, подлежащим выплатам, понимаются утратившие свои потребительские свойства отходы упаковки и автокомпонентов, которые отделены от товара после использования или потребления, не используется и не могут быть использованы по первоначальному назначению.

  • Бумажная упаковка смята или разорвана, или спрессована, или связана в кипы;
  • Стеклянная упаковка – бутылки или банки после потребления либо их стеклобой;
  • Полимерная упаковка смята или спрессована.

Субъект предпринимательства, осуществляющий сбор, сортировку, транспортировку или обработку, подготовку к повторному использованию, переработку, обезвреживание и утилизацию отходов упаковки (стеклянной, бумажной и картонной, полимерной и упаковки из комбинированных материалов) в информационной системе 1 выбирает вид деятельности, соответствующий типовому договору.

При этом для осуществления деятельности, на которую распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и не указанные при регистрации, субъекту предпринимательства необходимо заключить с Оператором в информационной системе 1 отдельный соответствующий типовой договор дополнительно.

Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами, устанавливающими порядок выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов для объединений собственников имущества или кооперативов собственников квартир или управляющих компаний.

Так, говорится, что субъектам управления многоквартирным жилым домом или ОСИ, осуществляющим сбор, сортировку и транспортировку отходов, для приобретения статуса получателя выплат, необходимо:

  • обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской дееспособностью (для индивидуального предпринимателя) и осуществлять свою деятельность на территории РК;
  • не подлежать процедуре банкротства, ликвидации и (или) приостановлению финансово-хозяйственной деятельности;
  • состоять в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

иметь в наличии не менее:

  • двух единиц контейнеров для раздельного сбора отходов или одной единицы специально оборудованного места временного складирования отходов (площадка, склад, хранилище, база);
  • одной единицы весового оборудования с действующим сертификатом о поверке, выданным в соответствии с Законом об обеспечении единства измерений.

Субъект управления многоквартирным жилым домом или ОСИ, осуществляющий сбор, сортировку и транспортировку отходов, не использует:

  • места сбора и временного складирования отходов (площадка, склад, хранилище, контейнер, фандомат), технику, оборудование, складские и производственные помещения, базы и другие объекты, которые принадлежат на праве собственности или другом законном праве субъектам предпринимательства, исполняющим расширенные обязательства производителей (импортеров) способом;
  • места сбора (стационарный приемный пункт, фандомат) и временного складирования отходов (площадка, склад, хранилище, контейнер), технику, оборудование за исключением весового, складские и производственные помещения, базы и другие производственные объекты, заявленные субъектами предпринимательства, которым подтверждены документы согласно пунктам 19, 61 и 92 Правил в информационной системе 1;
  • весовое оборудование с истекшим сроком действия сертификата о поверке;
  • контейнеры (емкости для накопления коммунальных отходов), используемые в рамках централизованной системы сбора твердых бытовых отходов.

При регистрации в информационной системе 1, субъекты управления многоквартирным жилым домом или ОСИ, осуществляющие деятельность по сбору, сортировке и транспортировке отходов, заполняют заявку, паспорт субъекта предпринимательства и анкету (осуществляющего деятельность по сбору, сортировке и транспортировке отходов) по установленной форме, с приложением следующих документов (копий):

о государственной регистрации:

  • для юридического лица – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, филиала (представительства);
  • для индивидуального предпринимателя – талон уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

А также:

  • сведения о включении в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
  • список мест временного складирования (площадка, склад, хранилище, база), стационарных приемных пунктов, с указанием адреса, координат (при наличии), с приложением подтверждающих документов о праве собственности или на ином законном праве на указанные объекты, а также на другие объекты (контейнеры и другие) (при наличии);
  • подтверждающих документов о праве собственности или на ином законном пользовании весового оборудования, с действующим сертификатом о поверке, выданным в соответствии с Законом об обеспечении единства измерений;
  • документ, подтверждающий положительные результаты голосования жителей многоквартирного жилого дома, для регистрации в информационной системе 1, в соответствии с подпунктом 3 статьи 2 Закона "О жилищных отношениях".

Оператор в течение пяти рабочих дней с даты поступления документов рассматривает на:

  • наличие полного пакета документов;
  • корректное заполнение заявки;
  • соответствие представленных документов настоящим Правилам;
  • соответствие сведений, указанных в заявке, сведениям в приложенных документах;
  • читаемость приложенных документов.

Основаниями для отклонения заявки Оператором в информационной системе 1 являются:

  • несоответствие пункту 53-1 настоящих Правил;
  • отсутствие полного пакета документов;
  • некорректное заполнение заявки;
  • несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правилам;
  • несоответствие сведений, указанных в заявке, сведениям в приложенных документах;
  • несоответствие сведений в заявке или документах в информационной системе 1.

В случае одобрения в информационной системе 1 соответствия представленных документов, формируется заявление о присоединении по установленной форме, заполняемое и подписываемое субъектом предпринимательства посредством ЭЦП.

Типовой договор считается заключенным после подписания субъектом управления многоквартирным жилым домом или ОСИ заявления о присоединении в информационной системе 1, по установленной форме.

После заключения типового договора субъект управления многоквартирным жилым домом или ОСИ приобретает статус получателя выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов. В период действия типового договора получатель выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов осуществляет все действия в рамках получения выплат исключительно через информационную систему 1.

Выплаты за сбор, сортировку и транспортировку отходов с полигонов твердых бытовых отходов, мусоросортировочных комплексов (объектов) или контейнеров, установленных в рамках централизованной системы сбора твердых бытовых отходов, не осуществляются.

Получатель выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов по мере сбора, сортировки отходов для реализации их на подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание и утилизацию отходов, размещает в информационной системе 1 объявление о продаже собранных и сортированных отходов с указанием цены за одну тонну отходов, для последующего заключения договора поставки отходов, с получателем выплат за подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание и утилизацию отходов. Срок действия объявления 30 календарных дней с даты размещения в информационной системе 1.

Если по истечении указанного срока отходы не будут реализованы, объявление перемещается в архив информационной системы 1. Объявление на отходы размещается исключительно при их наличии у получателя выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов.

В случае необходимости объявление отзывается и корректируется до заключения договора поставки отходов, согласно установленной форме, предусмотренной пояснениями, с получателем выплат за подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов.

Получатели выплат за подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов оставляют отзыв на объявление с согласием на покупку отходов по указанной цене либо предлагают свою цену, а также указывают адрес доставки отходов.

После согласования цены в информационной системе 1 заключается договор поставки отходов, согласно установленной форме, предусмотренной Пояснениями, между получателем выплат за сбор, сортировку, транспортировку и получателем выплат за подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание и (или) утилизацию отходов, путем подписания сторонами посредством ЭЦП.

После подписания договора поставки отходов, согласно установленной форме, предусмотренной пояснениями, с получателем выплат за подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов, отходы транспортируются с мест сбора или временного накопления отходов на производственные объекты по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, обезвреживанию или утилизацию отходов, в соответствии с пояснениями.

Учет собранных, транспортированных и реализованных отходов производится путем подписания акта приема-передачи с получателем выплат за подготовку к повторному использованию, обработку, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов.

В случае установления несоответствия нормам, Оператор в течение двух рабочих дней с даты установления несоответствия, уведомляет о необходимости устранения несоответствия получателя выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов в срок не более трех месяцев. Если по истечении трех месяцев получатель выплат не подтвердит соответствие нормам, Оператор в одностороннем порядке расторгает типовой договор.

При этом масса собранных отходов в период несоответствия получателя выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов нормам, не включается в массу отходов, указываемую в отчете об осуществлении деятельности по сбору, сортировке и транспортировке отходов в информационной системе 1.

После устранения несоответствий нормам получателем выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов в информационной системе 1 подается заявка на изменение сведений с приложением подтверждающих документов о соответствии нормам.

Заявка на изменение сведений подтверждается или отклоняется Оператором.

Получатель выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов при возникновении изменений в сведениях, указанных в паспорте или в анкете, подает заявку в информационной системе 1 на изменение сведений не позднее 10 рабочих дней с даты их возникновения, с приложением подтверждающих документов. При этом предыдущие сведения сохраняются как архивные и применяются к периоду, в котором они были актуальны.

Заявка на изменение сведений подтверждается или отклоняется Оператором в информационной системе 1 в срок не более 15 рабочих дней с даты поступления заявки на изменение сведений.

Истребование Оператором ранее выплаченных сумм осуществляется в следующем порядке:

Оператор в течение 10 рабочих дней с даты установления несоответствия получателя выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов нормам, размещает в информационной системе 1, а также направляет посредством электронного документооборота или электронной почты, а также мессенджеров (программа для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, файлами и медиа между зарегистрированными пользователями через интернет), указанных при регистрации, уведомление об истребовании денежных средств, с указанием суммы подлежащей возврату;

получатель выплат за сбор, сортировку и транспортировку отходов, в срок до 10 календарных дней выплачивает Оператору требуемую сумму со дня получения соответствующего уведомления.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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