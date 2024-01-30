В Казахстане обновили правила мониторинга цен на товарных рынках

Приказом АЗРК от 19 января 2024 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила проведения мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции и принятия мер антимонопольного реагирования изложены в новой редакции.

Проведение мониторинга включает следующие этапы:

отбор товарных рынков;

сбор и обработка информации о ценах на товары на соответствующих товарных рынках;

проведение анализа текущей ценовой ситуации на соответствующем товарном рынке на предмет наличия признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции;

подготовка аналитической справки.

Мониторинг проводится в течение трех месяцев.

Началом проведения мониторинга считается дата решения курирующего заместителя руководителя антимонопольного органа или руководителя территориального подразделения антимонопольного органа.

Завершением мониторинга считается дата подготовки аналитической записки.

Как проводится мониторинг

Отбор товарных рынков для проведения мониторинга осуществляется на основании сведений в порядке убывающей приоритетности:

поручения Администрации президента РК, правительства РК (по согласованию);

материалы, поступившие от государственных органов, указывающие на рост цен за отчетный период (текущий год) и иные сведения;

обращения физических и юридических лиц, указывающие на рост цен;

сообщения в СМИ о повышении цен на товары, поступившие в антимонопольный орган и иные данные.

В качестве источников информации при проведении мониторинга антимонопольным органом в порядке убывающей приоритетности используются сведения:

уполномоченных государственных органов;

из государственных информационных систем;

из открытых источников информации;

субъектов рынка и иные источники.

При наличии данных у уполномоченного органа используются сведения без направления запросов субъектам рынка.

Предусматривается, что антимонопольный орган до направления запросов субъектам рынка использует сведения, полученные по результатам опроса физических и юридических лиц по телефону либо с использованием социальных сетей и мессенджеров.

В случае отсутствия достаточных сведений в адрес субъектов рынка, осуществляющих производство и реализацию товаров на соответствующих товарных рынках, направляются запросы по утвержденной форме.

Анализ текущей ценовой ситуации на товарных рынках проводится путем изучения изменения цен, причин и факторов изменения цен и иной информации, характеризующей изменение цен, а также путем определения наличия (отсутствия) признаков злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части установления, поддержания монопольно высоких (низких) цен, антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка.

Признаки злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части установления, поддержания монопольно высоких (низких) цен устанавливаются в соответствии со статьей 175 Кодекса и Методикой по выявлению монопольно высокой (низкой) цены.



По результатам анализа текущей ценовой ситуации на товарном рынке подготавливается аналитическая справка с указанием динамики цен по республике или по каждому региону, и информации о наличии либо отсутствии признаков нарушения законодательства республики в области защиты конкуренции.

При наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции принимаются меры антимонопольного реагирования.

Приказ вводится в действие с 9 февраля 2024 года.