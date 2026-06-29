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Право

Мониторинг цен на рынках: внесены изменения

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 10:49 Фото: Zakon.kz
Приказом Агентства по защите и развитию конкуренции от 19 июня 2026 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что по результатам анализа текущей ценовой ситуации на товарном рынке подготавливается аналитическая справка с указанием динамики цен по Республике Казахстан или в разрезе каждого региона и информации о наличии либо отсутствии признаков нарушения законодательства республики в области защиты конкуренции.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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