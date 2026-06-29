Мониторинг цен на рынках: внесены изменения
Фото: Zakon.kz
Приказом Агентства по защите и развитию конкуренции от 19 июня 2026 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что по результатам анализа текущей ценовой ситуации на товарном рынке подготавливается аналитическая справка с указанием динамики цен по Республике Казахстан или в разрезе каждого региона и информации о наличии либо отсутствии признаков нарушения законодательства республики в области защиты конкуренции.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.
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