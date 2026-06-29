Мониторинг цен на рынках: внесены изменения

В частности, уточняется, что по результатам анализа текущей ценовой ситуации на товарном рынке подготавливается аналитическая справка с указанием динамики цен по Республике Казахстан или в разрезе каждого региона и информации о наличии либо отсутствии признаков нарушения законодательства республики в области защиты конкуренции.