В Казахстане к оказанию госуслуг будут привлекать частные организации

МЦРИАП разработало Правила отбора, деятельности партнерских организаций по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю, сообщает Zakon.kz.

Модель сотрудничества, предлагаемая в правилах, предполагает оказание партнерскими организациями услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю в соответствии с перечнем, определяемым уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг.

Отношения между госкорпорацией "Правительство для граждан" и партнерскими организациями по предоставлению услуг по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов заявителю возникают на основе соответствующего соглашения.

Партнерской организацией может быть субъект предпринимательства:

зарегистрированный на территории РК;

соответствующий требованиям правил, закона и действующего законодательства РК, в том числе требованиям к обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных;

заключивший партнерское соглашение.

К отбору допускаются субъекты предпринимательства, соответствующие требованиям правил, за исключением филиалов и представительств иностранных юридических лиц.

Вместе с тем партнерскими организациями не могут быть субъекты предпринимательства, находящиеся в процессе реорганизации, добровольной либо принудительной ликвидации, бездействующие и субъекты предпринимательства, имеющие задолженности (просроченные задолженности), учет по которым ведется в органах государственных доходов.

Дополнительные требования к субъектам предпринимательства для заключения партнерского соглашения по приему заявлений на оказание государственных услуг устанавливаются в соответствии с особенностями партнерских отношений.

Отбор субъектов предпринимательства для заключения партнерского соглашения осуществляется уполномоченным органом через Комиссию по вопросам отбора партнерских организаций и мониторинга их деятельности по предоставлению услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю, образуемой и функционирующей при уполномоченном органе, и на основании соответствующего решения Комиссии.

Порядок оказания госуслуг

Прием заявлений на оказание государственных услуг и выдача их результатов осуществляется партнерскими организациями с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.00 часов без перерыва, дежурные отделы партнерских организаций с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 20.00 часов и в субботу с 9.00 до 13.00 часов кроме праздничных и выходных дней.

Прием документов и выдача готовых документов осуществляется в порядке электронной очереди ИИС ЦОН.

Рабочие места оснащаются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии отчества) и должности работников партнерской организации.

Предусматривается, что при оказании услуг по приему заявлений на оказание госуслуг через партнерскую организацию идентификацию личности услугополучателя, в том числе посредством биометрической аутентификации в ИИС ЦОН, осуществляют работники партнерской организации.

При этом работники партнерской организации при оказании услуг получают письменное согласие или согласие заявителя, подтвержденное ЭЦП, либо согласие через телефон сотовой связи на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, в том числе в ИИС ЦОН, если иное не предусмотрено законом.

Также говорится, что помещения партнерских организаций оснащаются визуальным наблюдением с помощью фото- и видеокамер. В случае наличия системы видеонаблюдения у входа размещается предупредительная вывеска о наличии системы видеонаблюдения.

Партнерская организация обеспечивает гражданам доступ к информации по вопросам получения услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг, оказываемых через партнерскую организацию, а также консультирование по вопросам получения услуг и выдаче их результатов.

Партнерская организация:

обеспечивает информированность услугополучателей в доступной форме о порядке оказания услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов, в том числе с учетом доступности для лиц с нарушениями зрения и слуха;

осуществляет обучение работников партнерской организации навыкам общения с лицами с инвалидностью (жестовой речи);

принимает меры по беспрепятственному равному доступу обслуживанию лиц с инвалидностью к услугам по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю;

осуществляет обучение работников партнерской организации навыкам поведения при приеме заявлений на оказание госуслуг, а также порядку приема заявлений и выдачи результатов с привлечением сотрудников государственной корпорации.

Указываается, что при оказании услуг по приему заявлений партнерскими организациями не допускается истребование от граждан: документов, сведений, которые могут быть получены из информационных систем; нотариально засвидетельствованных копий документов, оригиналы которых представлены для сверки партнерской организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК, регулирующим вопросы пенсионного и социального обеспечения.

Персональные данные граждан, ставшие известными в процессе оказания услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг не подлежат разглашению третьим лицам в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Также указывается, что работники партнерской организации, которые в силу осуществления своих функциональных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим тайну пенсионных накоплений, социальных отчислений, не разглашают сведения, составляющие тайну пенсионных накоплений и условных пенсионных счетов.

Прием заявлений и выдача документов осуществляется работниками партнерской организации на казахском или русском языках, по желанию заявителя.

Предварительно, до сдачи документов, работники (консультанты) партнерской организации разъясняют услугополучателям права и обязанности, ознакомляют с условиями предоставления услуг, оказывают помощь в формировании необходимого пакета документов и проверяют правильность заполнения заявлений, бланков.

По желанию услугополучателей работники (консультанты) партнерской организации распечатывают перечень необходимых для получения услуги документов.

По заявлению обратившегося работник партнерской организации заверяет электронную копию документа с представленного оригинала документа в случаях, предусмотренных подзаконными нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания государственной услуги.

Выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком работы партнерской организации при предъявлении документов, удостоверяющих личность заявителя либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством республики, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

Кроме того, разработана Типовая форма соглашения, заключаемого госкорпорацией "Правительство для граждан" с партнерскими организациями по приему заявлений на оказание государственных услуг.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 февраля.