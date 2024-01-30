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Как применяется биометрическая идентификация в ИС ЭСФ

Как применяется биометрическая идентификация в ИС ЭСФ Фото: pxhere
На портале ПРАВМЕДИА Параграф проходит онлайн-конференция, организованная Комитетом государственных доходов МФ РК на тему "Биометрическая идентификация в ИС ЭСФ".

В прямом эфире представитель КГД даст разъяснения касательно внедрения и применения биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур и ответит на вопросы по указанной тематике, которые поступили в нашу редакцию заранее.

Спикер: Шорина Гульмира Аукеновна, заместитель руководителя управления сквозного мониторинга КГД МФ РК.


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