Как применяется биометрическая идентификация в ИС ЭСФ

На портале ПРАВМЕДИА Параграф проходит онлайн-конференция, организованная Комитетом государственных доходов МФ РК на тему "Биометрическая идентификация в ИС ЭСФ".

В прямом эфире представитель КГД даст разъяснения касательно внедрения и применения биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур и ответит на вопросы по указанной тематике, которые поступили в нашу редакцию заранее.



Спикер: Шорина Гульмира Аукеновна, заместитель руководителя управления сквозного мониторинга КГД МФ РК.



