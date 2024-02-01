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Казахстан подписал соглашение об освобождении визовых требований с Сент-Китс и Невис

Казахстан подписал соглашение с Сент-Китс и Невис об освобождении от краткосрочных визовых требований Фото: pixabay
Принято постановление правительства от 25 января 2024 года "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Федерации Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис об освобождении от краткосрочных визовых требований", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государств, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории другой стороны на период, не превышающий 90 календарных дней в течение каждого периода в 365 дней с момента первого въезда.

Граждане, намеревающиеся оставаться на территории государства другой стороны дольше, чем предусмотренный максимальный период, должны получить соответствующую визу.

При этом владельцы дипломатических или служебных паспортов, назначенные в дипломатические представительства и консульские учреждения своих государств на территории государства другой стороны, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда и следования транзитом через территорию государства другой Стороны на протяжении всего периода аккредитации.

Действительными проездными документами РК являются:

  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт;
  • паспорт гражданина РК;
  • свидетельство на возвращение (только для возвращения в Казахстан);
  • удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписке из него).

Действительными проездными документами Сент-Китс и Невис являются:

  • дипломатический паспорт;
  • официальный паспорт;
  • паспорт гражданина Федерации Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис;
  • временный проездной документ, действительный проездной документ для возвращения в Федерацию Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис (только для возвращения в Федерацию Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис);
  • удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписке из него).

Соглашение также предусматривает, что граждане государства одной из сторон могут въезжать и выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой стороны через пункты, открытые для путешествующих международным сообщением, и должны соблюдать законодательство государства последней стороны, применяемое к иностранным гражданам и лицам без гражданства в отношении въезда, выезда и транзита.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Федера́ция Сент-Кри́стофер и Не́вис – государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов – Сент-Китса и Невиса, относящихся к Малым Антильским островам.

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