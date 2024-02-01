Казахстан направил своих представителей в Международный фонд спасения Арала

Принято постановление правительства от 30 января 2024 года "О направлении представителей Республики Казахстан в правление, Исполнительный комитет и Ревизионную комиссию Международного фонда спасения Арала", сообщает Zakon.kz.

Так, от Казахстана делегированы представители:

в правление Международного фонда спасения Арала Скляр Роман Васильевич – первый заместитель премьер-министра РК;

в Ревизионную комиссию Международного фонда спасения Арала Байдурин Марат Серикович – заместитель председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

В Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала от Казахстана направлены уполномоченные представители:

Бекмаганбетов Серик Абдрахманович – член Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала;

Жакенов Мухтар Сейфуллаулы – директор Департамента водной политики Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

При этом постановления правительства от 7 апреля 2020 года и от 31 октября 2016 года "О направлении представителей Республики Казахстан в Правление, Исполнительный комитет и Ревизионную комиссию Международного фонда спасения Арала" утратили силу.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Казахстан в 2024 году начал председательствовать в Международном фонде спасения Арала.