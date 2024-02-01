Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан направил своих представителей в Международный фонд спасения Арала

Казахстан направил своих представителей в Международный фонд спасения Арала Фото: primerminister.kz
Принято постановление правительства от 30 января 2024 года "О направлении представителей Республики Казахстан в правление, Исполнительный комитет и Ревизионную комиссию Международного фонда спасения Арала", сообщает Zakon.kz.

Так, от Казахстана делегированы представители:

  • в правление Международного фонда спасения Арала Скляр Роман Васильевич – первый заместитель премьер-министра РК;
  • в Ревизионную комиссию Международного фонда спасения Арала Байдурин Марат Серикович – заместитель председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

В Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала от Казахстана направлены уполномоченные представители:

  • Бекмаганбетов Серик Абдрахманович – член Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала;
  • Жакенов Мухтар Сейфуллаулы – директор Департамента водной политики Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

При этом постановления правительства от 7 апреля 2020 года и от 31 октября 2016 года "О направлении представителей Республики Казахстан в Правление, Исполнительный комитет и Ревизионную комиссию Международного фонда спасения Арала" утратили силу.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Казахстан в 2024 году начал председательствовать в Международном фонде спасения Арала.

Читайте также

Казахстан подписал соглашение с Сент-Китс и Невис об освобождении от краткосрочных визовых требований
Казахстан подписал соглашение об освобождении визовых требований с Сент-Китс и Невис
Медицинский университет Караганды реорганизуют
Медицинский университет Караганды реорганизуют
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Священная семерка: Димаш Кудайберген выступил с обращением
Священная семерка: Димаш Кудайберген выступил с обращением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: