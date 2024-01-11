Асхат Оразбай возглавил Исполнительный комитет Международного Фонда спасения Арала

Касым-Жомарт Токаев назначил Асхата Оразбая председателем Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала, сообщает Zakon.kz.

Решением президента Международного Фонда спасения Арала, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен председателем исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала.

В 2024 году Казахстан начал председательствовать в Международном фонде спасения Арала.

Асхат Оразбай родился 2 декабря 1960 года. В 1985 году окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина.

С 1982 по 1983 годы был военным переводчиком в Афганистане.

В 2004 году – посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан.

В 2008-2012 годы являлся послом Казахстана в Туркменистане.

С 4 июля 2012 по 1 января 2019 год – посол Казахстана в Республике Индонезия.

С 20 августа 2015 по 1 января 2019 года – посол Казахстана в Республике Филиппины по совместительству.

В январе 2019 года получил должность посла Казахстана в Исламской Республике Иран.

11 января 2024 года стало известно, что Асхата Оразбая освободили от должности посла Казахстана в Иране.