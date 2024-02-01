Какие сведения об игроках будут передавать букмекеры и тотализаторы в КГД

Министерство финансов подготовило проект правил передачи посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, с информационными системами органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В проекте правил используются следующие понятия:

Пари – основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они не принимают участия;

– основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они не принимают участия; Организатор – юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение пари;

– юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение пари; Участник – физическое лицо, принимающее участие в пари.

Организатор осуществляет передачу в ИС ОГД следующих сведений:

ИИН участника пари;

сумма баланса на личном игровом счете (аккаунте) участника пари на начало дня;

дата и время поставленной ставки участником пари в разрезе каждого исхода события;

сумма ставки, поставленной участником пари в разрезе каждого исхода события;

дата и время результата участника пари в разрезе каждого исхода события;

сумма проигрыша участника пари в разрезе каждого исхода события;

сумма выигрыша участника пари в разрезе каждого исхода события;

выплаченная сумма выигрыша участнику пари;

исчисленная сумма индивидуального подоходного налога участника пари в разрезе каждого исхода события;

сумма баланса на личном игровом счете (аккаунте) участника пари на конец дня.

Указанные сведения будут передаваться по специальной форме.

Для интеграции своего аппаратно-программного комплекса с информационной системой органов государственных доходов (ИС ОГД) организатор обеспечивает:

наличие Комплекса, принадлежащего ему на праве собственности;

обработку и передачу сведений, перечисленных выше, в ИС ОГД в онлайн-режиме;

интеграцию с ИС ОГД в порядке, установленном законом "Об информатизации", а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

При этом при помощи аппаратно-программного комплекса можно:

передавать данные в режиме реального времени (онлайн);

обеспечить отказоустойчивость работы и создание резервных данных;

вести учет с нарастающим итогом данных;

сохранять базы данных при сбоях в режиме работы Комплекса или его замены;

хранить данные не менее 5 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом совершения события пари.

В случае возникновения технического сбоя организатор в течение 1 рабочего дня письменно извещает орган государственных доходов о невозможности передачи сведений. При этом сведения за период технического сбоя должны быть переданы не позднее 3 суток со дня устранения его причин.

Со своей стороны органы государственных доходов должны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных сведений, а также работоспособность ИС ОГД.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 февраля 2024 года.