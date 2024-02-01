Какие сведения об игроках будут передавать букмекеры и тотализаторы в КГД
В проекте правил используются следующие понятия:
- Пари – основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они не принимают участия;
- Организатор – юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение пари;
- Участник – физическое лицо, принимающее участие в пари.
Организатор осуществляет передачу в ИС ОГД следующих сведений:
- ИИН участника пари;
- сумма баланса на личном игровом счете (аккаунте) участника пари на начало дня;
- дата и время поставленной ставки участником пари в разрезе каждого исхода события;
- сумма ставки, поставленной участником пари в разрезе каждого исхода события;
- дата и время результата участника пари в разрезе каждого исхода события;
- сумма проигрыша участника пари в разрезе каждого исхода события;
- сумма выигрыша участника пари в разрезе каждого исхода события;
- выплаченная сумма выигрыша участнику пари;
- исчисленная сумма индивидуального подоходного налога участника пари в разрезе каждого исхода события;
- сумма баланса на личном игровом счете (аккаунте) участника пари на конец дня.
Указанные сведения будут передаваться по специальной форме.
Для интеграции своего аппаратно-программного комплекса с информационной системой органов государственных доходов (ИС ОГД) организатор обеспечивает:
- наличие Комплекса, принадлежащего ему на праве собственности;
- обработку и передачу сведений, перечисленных выше, в ИС ОГД в онлайн-режиме;
- интеграцию с ИС ОГД в порядке, установленном законом "Об информатизации", а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.
При этом при помощи аппаратно-программного комплекса можно:
- передавать данные в режиме реального времени (онлайн);
- обеспечить отказоустойчивость работы и создание резервных данных;
- вести учет с нарастающим итогом данных;
- сохранять базы данных при сбоях в режиме работы Комплекса или его замены;
- хранить данные не менее 5 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом совершения события пари.
В случае возникновения технического сбоя организатор в течение 1 рабочего дня письменно извещает орган государственных доходов о невозможности передачи сведений. При этом сведения за период технического сбоя должны быть переданы не позднее 3 суток со дня устранения его причин.
Со своей стороны органы государственных доходов должны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных сведений, а также работоспособность ИС ОГД.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 февраля 2024 года.