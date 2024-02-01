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Какие сведения об игроках будут передавать букмекеры и тотализаторы в КГД

Какие сведения об игроках будут передавать букмекеры и тотализаторы в органы госдоходов Фото: Flickr
Министерство финансов подготовило проект правил передачи посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, с информационными системами органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В проекте правил используются следующие понятия:

  • Пари – основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они не принимают участия;
  • Организатор – юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение пари;
  • Участник – физическое лицо, принимающее участие в пари.

Организатор осуществляет передачу в ИС ОГД следующих сведений:

  • ИИН участника пари;
  • сумма баланса на личном игровом счете (аккаунте) участника пари на начало дня;
  • дата и время поставленной ставки участником пари в разрезе каждого исхода события;
  • сумма ставки, поставленной участником пари в разрезе каждого исхода события;
  • дата и время результата участника пари в разрезе каждого исхода события;
  • сумма проигрыша участника пари в разрезе каждого исхода события;
  • сумма выигрыша участника пари в разрезе каждого исхода события;
  • выплаченная сумма выигрыша участнику пари;
  • исчисленная сумма индивидуального подоходного налога участника пари в разрезе каждого исхода события;
  • сумма баланса на личном игровом счете (аккаунте) участника пари на конец дня.

Указанные сведения будут передаваться по специальной форме.

Для интеграции своего аппаратно-программного комплекса с информационной системой органов государственных доходов (ИС ОГД) организатор обеспечивает:

  • наличие Комплекса, принадлежащего ему на праве собственности;
  • обработку и передачу сведений, перечисленных выше, в ИС ОГД в онлайн-режиме;
  • интеграцию с ИС ОГД в порядке, установленном законом "Об информатизации", а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

При этом при помощи аппаратно-программного комплекса можно:

  • передавать данные в режиме реального времени (онлайн);
  • обеспечить отказоустойчивость работы и создание резервных данных;
  • вести учет с нарастающим итогом данных;
  • сохранять базы данных при сбоях в режиме работы Комплекса или его замены;
  • хранить данные не менее 5 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом совершения события пари.

В случае возникновения технического сбоя организатор в течение 1 рабочего дня письменно извещает орган государственных доходов о невозможности передачи сведений. При этом сведения за период технического сбоя должны быть переданы не позднее 3 суток со дня устранения его причин.

Со своей стороны органы государственных доходов должны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных сведений, а также работоспособность ИС ОГД.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 февраля 2024 года.

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