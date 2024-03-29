Какую информацию об игроках будут передавать тотализаторы и букмекерские конторы налоговикам
В частности, правила предусматривают, что организатор игорного бизнеса для передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов с ИС ОГД обеспечивает:
- наличие сервера аппаратно-программного комплекса, находящегося по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории РК;
- интеграцию с информационной системой органов госдоходов;
- круглосуточную бесперебойную обработку и передачу сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе в соответствии с Перечнем и Формой.
Передача сведений по перечню осуществляется с применением:
- расширенного транспортного протокола HTTPS с применением регистрационных свидетельств SSL-сертификатов, выданных национальным удостоверяющим центром РК;
- протокола взаимодействия SOAP;
- языка описания WSDL;
- подписываемого ЭЦП;
- передаваемых данных XML для веб-методов и их параметров;
- периодичности получения информации – не позднее 03:00 по времени города Астаны дня, следующего за днем:
- получения денежных средств организатором игорного бизнеса от физического лица;
- получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса.
- отказоустойчивость работы и создание резервных данных при сбоях в режиме работы аппаратно-программного комплекса или его замены;
- ведение учета с нарастающим итогом данных;
- письменное извещение органа государственных доходов при возникновении технического сбоя в течение одного рабочего дня о невозможности передачи сведений по перечню, с указанием причины;
- направление сведений по перечню за период технического сбоя не позднее трех суток со дня устранения причин сбоя аппаратно-программного комплекса;
- хранение данных в течение не менее:
- трех лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса – для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства;
- пяти лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса – для субъектов крупного предпринимательства.
В свою очередь органы государственных доходов:
- обеспечивают сохранность и конфиденциальность полученных сведений согласно перечню, за исключением случаев, установленных законодательством РК;
- обеспечивают круглосуточную бесперебойную работу сервисов ИС ОГД;
- в случае невозможности принятия сведений по перечню, письменно извещают организаторов игорного бизнеса, в течение одного рабочего дня, с указанием причины.
В Перечень сведений, подлежащих передаче букмекерскими конторами органам госдоходов, входит:
- Индивидуальный идентификационный номер физического лица.
- Дата и время получения денежных средств организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы или тотализатора от физического лица.
- Сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы или тотализатора от физического лица.
- Дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы или тотализатора.
- Сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса.
Приказ вводится в действие с 9 апреля 2024 года.