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Законодательство РК

Какую информацию об игроках будут передавать тотализаторы и букмекерские конторы налоговикам

В Казахстане утвердили правила передачи информации букмекерскими контрами налоговикам, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 09:50 Фото: pixabay
Приказом министра финансов от 19 марта 2024 года утверждены Правила, перечень и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса (букмекерские конторы и тотализаторы) с информационными системами органов госдоходов.

В частности, правила предусматривают, что организатор игорного бизнеса для передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов с ИС ОГД обеспечивает:

  • наличие сервера аппаратно-программного комплекса, находящегося по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории РК;
  • интеграцию с информационной системой органов госдоходов;
  • круглосуточную бесперебойную обработку и передачу сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе в соответствии с Перечнем и Формой.

Передача сведений по перечню осуществляется с применением:

  • расширенного транспортного протокола HTTPS с применением регистрационных свидетельств SSL-сертификатов, выданных национальным удостоверяющим центром РК;
  • протокола взаимодействия SOAP;
  • языка описания WSDL;
  • подписываемого ЭЦП;
  • передаваемых данных XML для веб-методов и их параметров;
  • периодичности получения информации – не позднее 03:00 по времени города Астаны дня, следующего за днем:

- получения денежных средств организатором игорного бизнеса от физического лица;

- получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса.

  • отказоустойчивость работы и создание резервных данных при сбоях в режиме работы аппаратно-программного комплекса или его замены;
  • ведение учета с нарастающим итогом данных;
  • письменное извещение органа государственных доходов при возникновении технического сбоя в течение одного рабочего дня о невозможности передачи сведений по перечню, с указанием причины;
  • направление сведений по перечню за период технического сбоя не позднее трех суток со дня устранения причин сбоя аппаратно-программного комплекса;
  • хранение данных в течение не менее:

- трех лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса – для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства;

- пяти лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса – для субъектов крупного предпринимательства.

В свою очередь органы государственных доходов:

  • обеспечивают сохранность и конфиденциальность полученных сведений согласно перечню, за исключением случаев, установленных законодательством РК;
  • обеспечивают круглосуточную бесперебойную работу сервисов ИС ОГД;
  • в случае невозможности принятия сведений по перечню, письменно извещают организаторов игорного бизнеса, в течение одного рабочего дня, с указанием причины.

В Перечень сведений, подлежащих передаче букмекерскими конторами органам госдоходов, входит:

  1. Индивидуальный идентификационный номер физического лица.
  2. Дата и время получения денежных средств организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы или тотализатора от физического лица.
  3. Сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы или тотализатора от физического лица.
  4. Дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы или тотализатора.
  5. Сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса.

Приказ вводится в действие с 9 апреля 2024 года.

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