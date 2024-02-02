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Законодательство РК

В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление

В Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра нацэкономики внесены изменения и дополнения в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для дифференциации тарифа на регулируемые услуги водоснабжения или водоотведения потребители подразделяются на группы:

  • физические лица, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, – первая группа;
  • прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп, – вторая группа;
  • организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, – третья группа.

В правила добавлено, что для стимулирования физических лиц к ресурсосбережению тариф первой группы дифференцируется по следующим категориям потребителей:

  • 1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 кубов в месяц на 1 человека;
  • 2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 3 до 5 кубов в месяц на 1 человека;
  • 3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 кубов в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения;
  • 4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги выше 10 кубов в месяц на 1 человека.

Также правила дополнены пунктом о том, что полученный субъектом естественной монополии дополнительный доход при применении тарифов подгрупп 2, 3, 4 первой группы потребителей "физические лица, относящиеся к категории населения" направляется на модернизацию, реконструкцию оборудования и сетей по регулируемой услуге, а также приобретение основных средств (оборудование).

В случае установления уполномоченным органом при анализе отчета об исполнений утвержденной тарифной сметы нецелевого использования дополнительного дохода, то необоснованный доход исключается от утвержденного всего дохода субъекта естественной монополий.

Кроме того, документ дополнен формулой, по которой рассчитывается тариф на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения для категорий первой группы и подгрупп.

Указывается, что теперь тариф на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией дифференцируется по группам потребителей, в том числе в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии и общей отапливаемой площади помещения.

Так, тарифы для групп потребителей определяются, исходя из тарифа, определенного, исходя из особенностей механизма расчета тарифа на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией, с учетом:

  • уровня платежеспособности населения соответствующего региона;
  • влияния на инфляцию;
  • структуры потребления тепловой энергии;
  • уровня развития промышленного производства;
  • создания стимулов для энергосбережения.

Вместе с тем появился новый пункт о том, что в рамках установления социальных лимитов потребления тепловой энергии с учетом размера общей площади потребители первой группы физические лица, относящиеся к категории населения, подразделяются на три подгруппы:

  • 1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь – до 100 м2;
  • 2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь – свыше 100 до 200 м2;
  • 3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь – свыше 200 м2. 

Также представлена формула, по которой рассчитывается тариф на услуги снабжения тепловой энергии для указанных подгрупп населения.

Приказ вводится в действие с 11 февраля 2024 года.

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