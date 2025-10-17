Изменились правила формирования тарифов на услуги аэропортов

И.о. министра транспорта приказом от 10 октября 2025 года внес изменения в приказ "Об утверждении правил формирования тарифов", сообщает Zakon.kz.

Тариф на услугу по обеспечению авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах РК в некоммерческих целях и по международным направлениям, включает расчет затрат по операциям согласно Перечня услуг.

Единицей измерения услуги по обеспечению авиационной безопасности является:

для воздушных судов, перевозящих пассажиров, – 1 вылетающий пассажир или 1 тонна максимальной взлетной массы воздушного судна;

для воздушных судов, перевозящих грузы и почту, а также не имеющих коммерческий груз (техническая посадка), – 1 тонна максимальной взлетной массы воздушного судна.

При определении размера тарифов максимальная взлетная масса воздушного судна округляется до целого в тоннах:

до 500 килограмм – в меньшую сторону,

500 килограмм и выше – в большую сторону.

Расчет экономически обоснованного тарифа аэропортов состоит из:

расчета затратной части тарифа;

расчета доходной части тарифа.

Также изменился порядок утверждения временного компенсирующего тарифа.

Говорится, что в период действия тарифа субъект естественной монополии ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, предоставляет отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы в ведомство уполномоченного органа в электронной форме через веб-портал "База "Монополист".

К отчету об исполнении тарифной сметы прилагаются:

пояснительная записка об исполнении тарифной сметы с объяснением причин ее неисполнения;

отчет о прибылях и убытках субъекта естественной монополии;

сведения о реализации смет затрат, направленных на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств;

материалы, подтверждающие фактические затраты субъекта естественной монополии по тарифной смете (копии договоров, актов выполненных работ/приемов-передачи, накладных, счет-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации, расчеты);

материалы, подтверждающие постатейную экономию затрат с приложением материалов, подтверждающих фактическое использование указанной экономии, и (или) сокращения объемов предоставляемых регулируемых услуг;

- материалы по внедрению субъектом естественной монополии более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг, реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- протоколы конкурсных (тендерных) комиссий;

- акты сверок с потребителями объемов предоставленных регулируемых услуг, выставленные счет-фактуры к оплате, реестры объемов предоставленных регулируемых услуг.

При этом обеспечение полноты, обоснованности и достоверности расчетов, документов, информации и других материалов, прилагаемых к отчетам об исполнении утвержденной тарифной сметы, а также об исполнении утвержденной инвестиционной программы, осуществляется субъектом естественной монополии в соответствии с законодательством РК.

Кроме того, поправки коснулись порядка утверждения инвестиционной программы и ее изменения.

Для утверждения инвестиционной программы субъект естественной монополии представляет в ведомство уполномоченного органа заявление в произвольной форме.

К заявлению прилагаются:

планируемая субъектом естественной монополии инвестиционная программа;

показатели эффективности планируемой субъектом естественных монополий инвестиционной программы субъекта, предусматривающие, в том числе расчет эффективности планируемой субъектом естественной монополии инвестиционной программы с указанием перечня реализуемых технологических и технических мероприятий, в том числе автоматизированных систем управления технологическим процессом и коммерческого учета (при наличии);

информация об инвестиционных затратах на реализацию инвестиционной программы с указанием стоимости приобретаемых основных средств, строительно-монтажных работ с приложением сравнительного анализа уровня цен, в том числе документального технического подтверждения необходимости приобретения основных средств и проведения работ, сводных сметных расчетов, объектных, локальных и ресурсных смет отдельно по каждому объекту, бизнес-план, прайс-листы, копии договоров, проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу в установленном порядке;

документы, подтверждающие прогнозный размер и предварительные условия финансирования, в том числе заемные ресурсы (вознаграждение по заемным средствам, период финансирования, комиссионные выплаты, сроки и условия возврата заемных средств) или расчет экономической целесообразности не использования заемных средств (в том числе с подтверждением невозможности дальнейшего снижения затрат), в случае, если субъектом естественной монополии не планируется привлечение заемных средств для реализации планируемой инвестиционной программы

документы, подтверждающие размеры и условия финансирования инвестиционной программы в случае, если для их реализации выделяются средства из республиканского, местного бюджетов или привлекаются кредиты (инвестиции) под гарантии правительства;

прогноз влияния планируемой субъектом естественной монополии инвестиционной программы на его тарифы в период ее реализации, с приложением проекта тарифа и тарифной сметы на регулируемые услуги субъекта естественной монополии.

Обеспечение полноты, обоснованности и достоверности расчетов, документов, информации и других материалов, прилагаемых к заявке на утверждение инвестиционной программы, осуществляется субъектом естественной монополии в соответствии с законодательством РК.

Также добавлена новая норма:

"В срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления на утверждение инвестиционной программы или на изменение утвержденной инвестиционной программы ведомство уполномоченного органа письменно (бумажно или электронно) уведомляет субъекта естественной монополии о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин отказа".

В принятии к рассмотрению заявления на утверждение инвестиционной программы или на изменение утвержденной инвестиционной программы отказывается в случае:

при подаче заявления на утверждение инвестиционной программы представление субъектом естественной монополии неполного пакета документов;

при подаче заявления на изменение утвержденной инвестиционной программы представление субъектом естественной монополии неполного пакета документов;

несоответствие проекта инвестиционной программы или изменений в инвестиционную программу одному из критериев;

в случае, если реализация новой инвестиционной программы или изменение утвержденной инвестиционной программы (за исключением реализации государственных программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования, утвержденных уполномоченным органом) требует повышения тарифа на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы.

В проект инвестиционной программы не включаются мероприятия, которые на момент подачи заявления на утверждение инвестиционной программы исполнены.

К заявлению об изменении утвержденной инвестиционной программы прилагаются:

проект инвестиционной программы с учетом изменений с приложением материалов, обосновывающих внесение изменений в инвестиционную программу (документы, подтверждающие техническую необходимость предлагаемых мероприятий, прайс-листы, копии договоров, проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу в установленном порядке);

оценка субъекта естественной монополии о необходимости внесения изменений в инвестиционную программу с приложением обосновывающих материалов;

возможные условия финансирования и возврата заемных средств;

если для реализации инвестиционной программы выделяются средства из республиканского и (или) местных бюджетов или привлекаются кредиты (инвестиции) под гарантии правительства РК, то представляются документы, подтверждающие размеры и условия финансирования.

Прилагаемые документы прошиваются, пронумеровываются и заверяются подписью руководителя субъекта естественной монополии, либо лицом, замещающим его. Данное требование не распространяется на представление заявления в электронной форме. Финансовые документы подписываются руководителем и главным бухгалтером субъекта естественной монополии либо лицами, замещающими их.

К отчету об исполнении утвержденной инвестиционной программы прилагаются:

информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг;

отчет о прибылях и убытках;

информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы;

информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе в соответствии с перечнем целевых показателей;

разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе;

материалы, подтверждающие фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы (копии договоров, актов выполненных работ, накладных, счет-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации);

протоколы конкурсных (тендерных) комиссий;

материалы по внедрению субъектом естественной монополии более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг.

Также изменился порядок утверждения тарифов на основании заключенного договора государственно-частного партнерства.

Говорится, что субъект государственно-частного партнерства, в том числе субъект концессии, не позднее, чем за 90 календарных дней до введения в действие тарифа представляет заявку на определение тарифа в ведомство уполномоченного органа в электронной форме.

Кроме того, уточнен порядок утверждения временного понижающего коэффициента.

Временный понижающий коэффициент на регулируемые услуги аэропорта устанавливается при соответствии одному из следующих критериев:

планируемый объем потребления регулируемых услуг, указанный в заявке на определенный период, превышает фактический объем потребления регулируемых услуг за аналогичный период предыдущего года;

возможность использования незадействованных или слабо задействованных мощностей аэропорта.

Временный понижающий коэффициент к тарифам на регулируемые услуги аэронавигации утверждается при соответствии одному из следующих критериев:

рост частоты полетов воздушных судов и привлечение новых маршрутов в воздушном пространстве РК;

возможность использования незадействованных или слабо задействованных воздушных трасс;

создание условий для развития республиканского рынка авиаперевозок при обслуживании воздушных судов, выполняющих внутренние регулярные авиарейсы в пределах воздушного пространства РК.

Помимо этого изменились доходы, затраты и задействованные активы по группам производственных процессов субъектов естественных монополий, оказывающих услуги аэронавигации.

ГПП "Планирование и управление воздушным движением" включает производственные процессы:

планирования и контроль воздушного движения;

обеспечение аэронавигационной информации (подготовка сборников аэронавигационной информации (AIP), сообщений для пилотов (NOTAM), циркуляров аэронавигационной информации (AIC) и предоставление бюллетеней предполетной информации);

аварийного оповещения;

консультативного обслуживания воздушного движения;

районного диспетчерского обслуживания;

диспетчерского обслуживания подхода;

аэродромного диспетчерского обслуживания;

формирования и эксплуатации радиолокационных систем и систем навигации;

формирования и эксплуатации автоматизированных систем управления воздушным движением;

обслуживания, содержания, планирования и развития сети телефонной связи, сети радиосвязи, сети авиационной фиксированной электросвязи (далее – AFTN);

содержания резервных источников электропитания;

работа с потребителями услуг (оформление и заключение договоров, выставление счетов и взаиморасчеты).

ГПП "Планирование и управление воздушным движением" оказывает внешние и внутренние услуги.

Внешние услуги оказываются внешним пользователям услуг. Внутренние услуги оказываются ГПП "Прочая деятельность".

К внешним услугам относятся услуги аэронавигации:

аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Республики Казахстан;

аэронавигационного обслуживания в районах аэродромов.

Внешние услуги подразделяются на регулируемые и нерегулируемые услуги аэронавигации. К нерегулируемым услугам аэронавигации относятся услуги аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве и в районах аэродромов международных и транзитных полетов.

К внутренним услугам относятся услуги, оказываемые с целью дальнейшей их продажи внешним пользователям:

телефонной, радио- и электросвязи;

по обеспечению электроэнергией, произведенной резервными источниками электропитания;

по предоставлению помещений, оборудования и другого имущества, их содержания и обслуживания с целью дальнейшей их передачи в аренду;

аэронавигационного обслуживания при работе вне регламента.

Доходы ГПП "Планирование и управление воздушным движением" складываются из доходов за оказание внешних услуг и трансфертных платежей за внутренние услуги, оказанные ГПП "Прочая деятельность". Доходы за оказание внешних услуг определяются в зависимости от объемов соответствующих услуг и цен, по которым вышеназванные услуги были оказаны. Трансфертные платежи за внутренние услуги определяются в зависимости от объема оказанных услуг и трансфертных такс, по которым такие услуги были оказаны.

Затраты ГПП "Планирование и управление воздушным движением" складываются из затрат, связанных с обеспечением выполнения производственных процессов данной ГПП.

К задействованным активам ГПП "Планирование и управление воздушным движением" относятся все активы, распределенные по элементам данного ГПП (машины, оборудование, здания, сооружения, транспортные средства, прочие основные средства, а также нематериальные активы, связанные с соответствующими элементами ГПП).

В случае изменения тарифа до истечения его срока действия, изменяется соответствующая статья затрат.

При изменении тарифа до истечения его срока действия в утвержденной тарифной смете исключаются инвестиционные затраты (прибыль, амортизационные отчисления, капитальные затраты, приводящие к росту стоимости основных средств).

Для изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия субъект естественной монополии представляет в ведомство уполномоченного органа заявку с приложением обосновывающих материалов.

В случае изменения тарифа по инициативе ведомства уполномоченного органа субъект естественной монополии в месячный срок со дня получения соответствующей информации представляет экономически обоснованные расчеты и материалы.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года.