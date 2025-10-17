Изменились правила формирования тарифов на услуги аэропортов
Тариф на услугу по обеспечению авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах РК в некоммерческих целях и по международным направлениям, включает расчет затрат по операциям согласно Перечня услуг.
Единицей измерения услуги по обеспечению авиационной безопасности является:
- для воздушных судов, перевозящих пассажиров, – 1 вылетающий пассажир или 1 тонна максимальной взлетной массы воздушного судна;
- для воздушных судов, перевозящих грузы и почту, а также не имеющих коммерческий груз (техническая посадка), – 1 тонна максимальной взлетной массы воздушного судна.
При определении размера тарифов максимальная взлетная масса воздушного судна округляется до целого в тоннах:
- до 500 килограмм – в меньшую сторону,
- 500 килограмм и выше – в большую сторону.
Расчет экономически обоснованного тарифа аэропортов состоит из:
- расчета затратной части тарифа;
- расчета доходной части тарифа.
Также изменился порядок утверждения временного компенсирующего тарифа.
Говорится, что в период действия тарифа субъект естественной монополии ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, предоставляет отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы в ведомство уполномоченного органа в электронной форме через веб-портал "База "Монополист".
К отчету об исполнении тарифной сметы прилагаются:
- пояснительная записка об исполнении тарифной сметы с объяснением причин ее неисполнения;
- отчет о прибылях и убытках субъекта естественной монополии;
- сведения о реализации смет затрат, направленных на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств;
- материалы, подтверждающие фактические затраты субъекта естественной монополии по тарифной смете (копии договоров, актов выполненных работ/приемов-передачи, накладных, счет-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации, расчеты);
- материалы, подтверждающие постатейную экономию затрат с приложением материалов, подтверждающих фактическое использование указанной экономии, и (или) сокращения объемов предоставляемых регулируемых услуг;
- материалы по внедрению субъектом естественной монополии более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг, реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
- протоколы конкурсных (тендерных) комиссий;
- акты сверок с потребителями объемов предоставленных регулируемых услуг, выставленные счет-фактуры к оплате, реестры объемов предоставленных регулируемых услуг.
При этом обеспечение полноты, обоснованности и достоверности расчетов, документов, информации и других материалов, прилагаемых к отчетам об исполнении утвержденной тарифной сметы, а также об исполнении утвержденной инвестиционной программы, осуществляется субъектом естественной монополии в соответствии с законодательством РК.
Кроме того, поправки коснулись порядка утверждения инвестиционной программы и ее изменения.
Для утверждения инвестиционной программы субъект естественной монополии представляет в ведомство уполномоченного органа заявление в произвольной форме.
К заявлению прилагаются:
- планируемая субъектом естественной монополии инвестиционная программа;
- показатели эффективности планируемой субъектом естественных монополий инвестиционной программы субъекта, предусматривающие, в том числе расчет эффективности планируемой субъектом естественной монополии инвестиционной программы с указанием перечня реализуемых технологических и технических мероприятий, в том числе автоматизированных систем управления технологическим процессом и коммерческого учета (при наличии);
- информация об инвестиционных затратах на реализацию инвестиционной программы с указанием стоимости приобретаемых основных средств, строительно-монтажных работ с приложением сравнительного анализа уровня цен, в том числе документального технического подтверждения необходимости приобретения основных средств и проведения работ, сводных сметных расчетов, объектных, локальных и ресурсных смет отдельно по каждому объекту, бизнес-план, прайс-листы, копии договоров, проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу в установленном порядке;
- документы, подтверждающие прогнозный размер и предварительные условия финансирования, в том числе заемные ресурсы (вознаграждение по заемным средствам, период финансирования, комиссионные выплаты, сроки и условия возврата заемных средств) или расчет экономической целесообразности не использования заемных средств (в том числе с подтверждением невозможности дальнейшего снижения затрат), в случае, если субъектом естественной монополии не планируется привлечение заемных средств для реализации планируемой инвестиционной программы
- документы, подтверждающие размеры и условия финансирования инвестиционной программы в случае, если для их реализации выделяются средства из республиканского, местного бюджетов или привлекаются кредиты (инвестиции) под гарантии правительства;
- прогноз влияния планируемой субъектом естественной монополии инвестиционной программы на его тарифы в период ее реализации, с приложением проекта тарифа и тарифной сметы на регулируемые услуги субъекта естественной монополии.
Обеспечение полноты, обоснованности и достоверности расчетов, документов, информации и других материалов, прилагаемых к заявке на утверждение инвестиционной программы, осуществляется субъектом естественной монополии в соответствии с законодательством РК.
Также добавлена новая норма:
"В срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления на утверждение инвестиционной программы или на изменение утвержденной инвестиционной программы ведомство уполномоченного органа письменно (бумажно или электронно) уведомляет субъекта естественной монополии о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин отказа".
В принятии к рассмотрению заявления на утверждение инвестиционной программы или на изменение утвержденной инвестиционной программы отказывается в случае:
- при подаче заявления на утверждение инвестиционной программы представление субъектом естественной монополии неполного пакета документов;
- при подаче заявления на изменение утвержденной инвестиционной программы представление субъектом естественной монополии неполного пакета документов;
- несоответствие проекта инвестиционной программы или изменений в инвестиционную программу одному из критериев;
- в случае, если реализация новой инвестиционной программы или изменение утвержденной инвестиционной программы (за исключением реализации государственных программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования, утвержденных уполномоченным органом) требует повышения тарифа на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы.
В проект инвестиционной программы не включаются мероприятия, которые на момент подачи заявления на утверждение инвестиционной программы исполнены.
К заявлению об изменении утвержденной инвестиционной программы прилагаются:
- проект инвестиционной программы с учетом изменений с приложением материалов, обосновывающих внесение изменений в инвестиционную программу (документы, подтверждающие техническую необходимость предлагаемых мероприятий, прайс-листы, копии договоров, проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу в установленном порядке);
- оценка субъекта естественной монополии о необходимости внесения изменений в инвестиционную программу с приложением обосновывающих материалов;
- возможные условия финансирования и возврата заемных средств;
- если для реализации инвестиционной программы выделяются средства из республиканского и (или) местных бюджетов или привлекаются кредиты (инвестиции) под гарантии правительства РК, то представляются документы, подтверждающие размеры и условия финансирования.
Прилагаемые документы прошиваются, пронумеровываются и заверяются подписью руководителя субъекта естественной монополии, либо лицом, замещающим его. Данное требование не распространяется на представление заявления в электронной форме. Финансовые документы подписываются руководителем и главным бухгалтером субъекта естественной монополии либо лицами, замещающими их.
К отчету об исполнении утвержденной инвестиционной программы прилагаются:
- информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг;
- отчет о прибылях и убытках;
- информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы;
- информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе в соответствии с перечнем целевых показателей;
- разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе;
- материалы, подтверждающие фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы (копии договоров, актов выполненных работ, накладных, счет-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации);
- протоколы конкурсных (тендерных) комиссий;
- материалы по внедрению субъектом естественной монополии более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг.
Также изменился порядок утверждения тарифов на основании заключенного договора государственно-частного партнерства.
Говорится, что субъект государственно-частного партнерства, в том числе субъект концессии, не позднее, чем за 90 календарных дней до введения в действие тарифа представляет заявку на определение тарифа в ведомство уполномоченного органа в электронной форме.
Кроме того, уточнен порядок утверждения временного понижающего коэффициента.
Временный понижающий коэффициент на регулируемые услуги аэропорта устанавливается при соответствии одному из следующих критериев:
- планируемый объем потребления регулируемых услуг, указанный в заявке на определенный период, превышает фактический объем потребления регулируемых услуг за аналогичный период предыдущего года;
- возможность использования незадействованных или слабо задействованных мощностей аэропорта.
Временный понижающий коэффициент к тарифам на регулируемые услуги аэронавигации утверждается при соответствии одному из следующих критериев:
- рост частоты полетов воздушных судов и привлечение новых маршрутов в воздушном пространстве РК;
- возможность использования незадействованных или слабо задействованных воздушных трасс;
- создание условий для развития республиканского рынка авиаперевозок при обслуживании воздушных судов, выполняющих внутренние регулярные авиарейсы в пределах воздушного пространства РК.
Помимо этого изменились доходы, затраты и задействованные активы по группам производственных процессов субъектов естественных монополий, оказывающих услуги аэронавигации.
ГПП "Планирование и управление воздушным движением" включает производственные процессы:
- планирования и контроль воздушного движения;
- обеспечение аэронавигационной информации (подготовка сборников аэронавигационной информации (AIP), сообщений для пилотов (NOTAM), циркуляров аэронавигационной информации (AIC) и предоставление бюллетеней предполетной информации);
- аварийного оповещения;
- консультативного обслуживания воздушного движения;
- районного диспетчерского обслуживания;
- диспетчерского обслуживания подхода;
- аэродромного диспетчерского обслуживания;
- формирования и эксплуатации радиолокационных систем и систем навигации;
- формирования и эксплуатации автоматизированных систем управления воздушным движением;
- обслуживания, содержания, планирования и развития сети телефонной связи, сети радиосвязи, сети авиационной фиксированной электросвязи (далее – AFTN);
- содержания резервных источников электропитания;
- работа с потребителями услуг (оформление и заключение договоров, выставление счетов и взаиморасчеты).
ГПП "Планирование и управление воздушным движением" оказывает внешние и внутренние услуги.
Внешние услуги оказываются внешним пользователям услуг. Внутренние услуги оказываются ГПП "Прочая деятельность".
К внешним услугам относятся услуги аэронавигации:
- аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Республики Казахстан;
- аэронавигационного обслуживания в районах аэродромов.
- Внешние услуги подразделяются на регулируемые и нерегулируемые услуги аэронавигации. К нерегулируемым услугам аэронавигации относятся услуги аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве и в районах аэродромов международных и транзитных полетов.
К внутренним услугам относятся услуги, оказываемые с целью дальнейшей их продажи внешним пользователям:
- телефонной, радио- и электросвязи;
- по обеспечению электроэнергией, произведенной резервными источниками электропитания;
- по предоставлению помещений, оборудования и другого имущества, их содержания и обслуживания с целью дальнейшей их передачи в аренду;
- аэронавигационного обслуживания при работе вне регламента.
Доходы ГПП "Планирование и управление воздушным движением" складываются из доходов за оказание внешних услуг и трансфертных платежей за внутренние услуги, оказанные ГПП "Прочая деятельность". Доходы за оказание внешних услуг определяются в зависимости от объемов соответствующих услуг и цен, по которым вышеназванные услуги были оказаны. Трансфертные платежи за внутренние услуги определяются в зависимости от объема оказанных услуг и трансфертных такс, по которым такие услуги были оказаны.
Затраты ГПП "Планирование и управление воздушным движением" складываются из затрат, связанных с обеспечением выполнения производственных процессов данной ГПП.
К задействованным активам ГПП "Планирование и управление воздушным движением" относятся все активы, распределенные по элементам данного ГПП (машины, оборудование, здания, сооружения, транспортные средства, прочие основные средства, а также нематериальные активы, связанные с соответствующими элементами ГПП).
В случае изменения тарифа до истечения его срока действия, изменяется соответствующая статья затрат.
При изменении тарифа до истечения его срока действия в утвержденной тарифной смете исключаются инвестиционные затраты (прибыль, амортизационные отчисления, капитальные затраты, приводящие к росту стоимости основных средств).
Для изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия субъект естественной монополии представляет в ведомство уполномоченного органа заявку с приложением обосновывающих материалов.
В случае изменения тарифа по инициативе ведомства уполномоченного органа субъект естественной монополии в месячный срок со дня получения соответствующей информации представляет экономически обоснованные расчеты и материалы.
Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года.