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В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз лома и отходов черных металлов

В Казахстане продлят запрет на вывоз лома и отходов черных металлов Фото: pixabay
Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан железнодорожным видом транспорта слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля, и прочих", – говорится в документе.

Кроме того, нельзя вывозить:

  • бывшие в употреблении трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава – изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов;
  • трубы, трубки и профиля полые, из чугунного литья – трубы, трубки и профиля полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), трубы для нефте- или газопроводов – трубы и трубки прочие, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;
  • трубы, трубки и профиля полые прочие, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов – части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей.

Как поясняется, запрет приведет к увеличению загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе и одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного размещения до 15 февраля.

Ранее в Казахстане с 24 ноября 2023 года ограничили сроком на 6 месяцев вывоз лома и отходов черных металлов.


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