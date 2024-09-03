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В Казахстане продлят запрет на вывоз лома, отходов черных и цветных металлов

В Казахстане продлят запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 15:39 Фото: unsplash
Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта таких веществ, как:

  • отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы; прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, прочие;
  • отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля, прочие;
  • бывшие в употреблении трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава: изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов, трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья и т. д.;
  • части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории республики для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта: тележки прочие, бывшие в употреблении, прочие, крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части.

Как отмечается, по товарам, указанным в последнем абзаце, участники внешнеэкономической деятельности за пять рабочих дней до предполагаемой даты перемещения товаров через государственную границу РК представляют в Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК договоры (контракты) на проведение ремонта элементов подвижного состава, декларацию на товары (при ее наличии), а также акты выполненных работ в течение пяти рабочих дней после ввоза указанных товаров на территорию республики.

Представление документов сопровождается указанием даты и наименования пункта пропуска на государственной границе Республики Казахстан, через который планируется перемещение товаров.

Как поясняется, принятие нового приказа позволит увеличить загрузку отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе.

При этом признаются утратившим силу приказы министра промышленности и строительства от 19 августа 2024 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов" и от 23 апреля 2024 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 22 августа 2024 года продлили запрет на вывоз отходов и лома черных металлов железнодорожным транспортом. До этого вводился полугодовой запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных металлов железнодорожным видом транспорта, утвержденный приказом министра промышленности и строительства РК от 21 февраля 2024 года.

С 5 мая 2024 года был продлен запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана еще на полгода.

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