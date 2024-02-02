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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал указ об очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в 2024 году.
  • 752 офицеров запаса призовут на 2 года в армию.
  • Правительство утвердило Генеральные планы городов Астаны и Тараза.
  • Министров обязали проводить встречи с населением.
  • Концепцию безопасного труда до 2030 года утвердили в Казахстане.
  • Создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря.
  • Срок приема документов в первый класс продлили до 31 августа, а чтобы перевестись в другую школу, не надо ждать каникул: изменены Типовые правила приема в образовательные организации.
  • Работодателей обязали в электронной форме уведомлять госорганы о несчастном случае, а также направлять сведения о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев.
  • Тарифы на воду и тепло будут формировать по-новому.

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Элина Черногрицкая
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