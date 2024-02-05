Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ответственность за буллинг хотят ввести в Казахстане

ответственность за буллинг хотят ввести в Казахстане Фото: freepic
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса 5 февраля рассказал, какие меры защиты детей предлагается ввести в законы страны. Одна из норм предусматривает ответственность за буллинг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Мажилисе презентовали проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Документом предлагается ввести административную ответственность за травлю (буллинг) несовершеннолетнего – санкция статьи предусматривает предупреждение либо штраф от 10 МРП до 30 МРП или 110 760 тенге (1 МРП в 2024 году равен 3 692 тенге). 

При этом на родителей или других законных представителей за неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего  предлагается налагать штраф в размере 10 МРП. 

"За принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения (штраф 5 МРП)", – сказано в документе.

Также предлагается ввести уголовную ответственность за приставание к детям до 16 лет. Санкция предусматривает общественные работы до 200 часов или арест до 40 суток, а также за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего – лишение свободы от 5 до 10 лет, а за похищение заведомо несовершеннолетнего – лишение свободы от 10 до 15 лет.

В октябре 2023 года сообщалось, что заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 5 октября сообщил, что в Казахстане рассматривают предложение детского омбудсмена ввести ответственность за буллинг.

Читайте также

Хирургическую кастрацию для педофилов предложили ввести в Казахстане
Хирургическую кастрацию для педофилов предложили ввести в Казахстане
Экс-замдиректора рынка "Алтын Орда" получил тюремный срок за хранение наркотиков
Экс-замдиректора рынка "Алтын Орда" получил тюремный срок за хранение наркотиков
В Казахстане установили сроки действия технических условий на подключение к газу
В Казахстане установили сроки действия технических условий на подключение к газу
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: