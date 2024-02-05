Ответственность за буллинг хотят ввести в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса 5 февраля рассказал, какие меры защиты детей предлагается ввести в законы страны. Одна из норм предусматривает ответственность за буллинг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Мажилисе презентовали проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Документом предлагается ввести административную ответственность за травлю (буллинг) несовершеннолетнего – санкция статьи предусматривает предупреждение либо штраф от 10 МРП до 30 МРП или 110 760 тенге (1 МРП в 2024 году равен 3 692 тенге).

При этом на родителей или других законных представителей за неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего предлагается налагать штраф в размере 10 МРП.

"За принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения (штраф 5 МРП)", – сказано в документе.

Также предлагается ввести уголовную ответственность за приставание к детям до 16 лет. Санкция предусматривает общественные работы до 200 часов или арест до 40 суток, а также за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего – лишение свободы от 5 до 10 лет, а за похищение заведомо несовершеннолетнего – лишение свободы от 10 до 15 лет.

В октябре 2023 года сообщалось, что заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 5 октября сообщил, что в Казахстане рассматривают предложение детского омбудсмена ввести ответственность за буллинг.