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Законодательство РК

Букмекеры и тотализаторы с 12 февраля начнут передавать сведения об игроках в КГД

Букмекеры и тотализаторы с 12 февраля будут направлять сведения об игроках в КГД Фото: pixabay
12 декабря 2023 года в Налоговый кодекс внесены изменения, предусматривающие обязанность букмекерских контор и тотализаторов обеспечить интеграцию аппаратно-программных комплексов с информационными системами Комитета государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте госдоходов по Мангистауской области напомнили, что данные поправки вступают в законную силу с 12 февраля 2024 года.

"Порядок интеграционного взаимодействия будет определяться соответствующими Правилами, которые на сегодня разработаны и находятся на стадии согласования с заинтересованными госорганами (Министерство туризма и спорта, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности)", - говорится в сообщении.

Правила определяют данные, которые будут передаваться букмекерскими конторами и тотализаторами в органы государственных доходов, и будут использоваться для целей налогообложения (ИИН участника пари, суммы ставок, результаты пари, суммы выигрышей, пополнения/снятия с игрового счета).

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Какие сведения об игроках будут передавать букмекеры и тотализаторы в КГД

В ДГД отметили, что указанные изменения направлены на совершенствование налогового администрирования, а также выработку эффективного информационного взаимодействия между госорганами и субъектами бизнеса.

Конфиденциальность получаемых сведений будет обеспечиваться в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, а также Закона РК "Об информатизации".

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