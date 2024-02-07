Букмекеры и тотализаторы с 12 февраля начнут передавать сведения об игроках в КГД
В Департаменте госдоходов по Мангистауской области напомнили, что данные поправки вступают в законную силу с 12 февраля 2024 года.
"Порядок интеграционного взаимодействия будет определяться соответствующими Правилами, которые на сегодня разработаны и находятся на стадии согласования с заинтересованными госорганами (Министерство туризма и спорта, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности)", - говорится в сообщении.
Правила определяют данные, которые будут передаваться букмекерскими конторами и тотализаторами в органы государственных доходов, и будут использоваться для целей налогообложения (ИИН участника пари, суммы ставок, результаты пари, суммы выигрышей, пополнения/снятия с игрового счета).
В ДГД отметили, что указанные изменения направлены на совершенствование налогового администрирования, а также выработку эффективного информационного взаимодействия между госорганами и субъектами бизнеса.
Конфиденциальность получаемых сведений будет обеспечиваться в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, а также Закона РК "Об информатизации".