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Право

Оповещение населения об угрозе: внесены изменения

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 11:45 Фото: pexels
Приказом и.о. министра по чрезвычайным ситуациям от 30 июня 2026 года внесены изменения в Правила организации системы оповещения гражданской защиты и оповещения населения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что система оповещения столицы, области, города республиканского значения обеспечивает доведение сигналов оповещения и информации до:

  • населения столицы, области (части территории области), города республиканского значения либо до населения города областного значения, района в городе, города районного значения, населения района, сельского округа, поселка, села по распоряжению акима соответствующей административно-территориальной единицы;
  • местных исполнительных органов и иных государственных органов;
  • экстренных и аварийных служб;
  • сил гражданской защиты на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Указывается, что для обеспечения надежности систем оповещения всех уровней не реже одного раза в год осуществляется проверка готовности республиканской системы оповещения и не реже одного раза в квартал проверка готовности системы оповещения столицы, области, городов республиканского значения с подачей единого сигнала оповещения "Внимание всем!" и передачей населению информационных сообщений по средствам массовой информации, путем передачи текстовых сообщений по сетям операторов сотовой связи на мобильные телефоны населения, в том числе посредством технологии широковещательной передачи сообщений (Cell Broadcast).

Также говорится, что "Для осуществления технической проверки системы оповещения столицы, области, городов республиканского значения и проведения учений по гражданской защите распоряжение на задействование системы оповещения территориального уровня отдает руководитель территориального органа уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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