Изменен порядок профподготовки будущих прокуроров, сотрудников Антикора и СЭР

Генпрокуратура, Антикор и Агентство по финмониторингу подписали поправки в Правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

Согласно изменениям, теперь для проведения собеседования с претендентами на прохождение первоначальной профессиональной подготовки в Академии правоохранительных органов, в каждом правоохранительном органе либо его территориальном подразделении формируется комиссия, в состав которой должно входить не менее 5 членов. Председателем комиссии является руководитель (или уполномоченный руководитель) правоохранительного органа либо его заместитель.

Собеседование по решению правоохранительного органа может проводиться "онлайн" путем применения видеоконференцсвязи с аудио-видео протоколированием.

Ранее правилами предусматривалась возможность прохождения собеседования для кандидатов в органы прокуратуры и службу экономических расследований (СЭР) в территориальных подразделениях, а для кандидатов в антикоррупционную службу – в центральном аппарате антикоррупционной службы.

Внесено уточнение, согласно которому не допускается к дальнейшим этапам конкурса кандидат, признанный негодным по состоянию здоровья к прохождению службы, а также получивший отрицательные результаты психофизиологического освидетельствования.

Помимо этого, теперь приказом ректора Академии определяются:

Порядок работы и формирования составов экзаменационных комиссий, а также апелляционной комиссии.

Форма, порядок и содержание образовательного процесса.

Форма, порядок и содержание выпускного экзамена.

Кроме того, срок прохождения обучения в Академии для слушателей, поступающих в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и СЭР единый и составляет 5 месяцев. (Ранее срок обучения для будущих прокуроров составлял полгода, а для остальных специалистов – 5 месяцев).

Также установлен единый срок стажировки для слушателей, поступающих в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и СЭР, который составляет до одного месяца. (Ранее для будущих прокуроров он был 6 месяцев, для остальных слушателей – 1 месяц).

Совместный приказ вводится в действие с 18 февраля 2024 года.

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