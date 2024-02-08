Изменен порядок профподготовки будущих прокуроров, сотрудников Антикора и СЭР
Согласно изменениям, теперь для проведения собеседования с претендентами на прохождение первоначальной профессиональной подготовки в Академии правоохранительных органов, в каждом правоохранительном органе либо его территориальном подразделении формируется комиссия, в состав которой должно входить не менее 5 членов. Председателем комиссии является руководитель (или уполномоченный руководитель) правоохранительного органа либо его заместитель.
Собеседование по решению правоохранительного органа может проводиться "онлайн" путем применения видеоконференцсвязи с аудио-видео протоколированием.
Ранее правилами предусматривалась возможность прохождения собеседования для кандидатов в органы прокуратуры и службу экономических расследований (СЭР) в территориальных подразделениях, а для кандидатов в антикоррупционную службу – в центральном аппарате антикоррупционной службы.
Внесено уточнение, согласно которому не допускается к дальнейшим этапам конкурса кандидат, признанный негодным по состоянию здоровья к прохождению службы, а также получивший отрицательные результаты психофизиологического освидетельствования.
Помимо этого, теперь приказом ректора Академии определяются:
- Порядок работы и формирования составов экзаменационных комиссий, а также апелляционной комиссии.
- Форма, порядок и содержание образовательного процесса.
- Форма, порядок и содержание выпускного экзамена.
Кроме того, срок прохождения обучения в Академии для слушателей, поступающих в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и СЭР единый и составляет 5 месяцев. (Ранее срок обучения для будущих прокуроров составлял полгода, а для остальных специалистов – 5 месяцев).
Также установлен единый срок стажировки для слушателей, поступающих в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и СЭР, который составляет до одного месяца. (Ранее для будущих прокуроров он был 6 месяцев, для остальных слушателей – 1 месяц).
Совместный приказ вводится в действие с 18 февраля 2024 года.
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