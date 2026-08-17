Изменились правила отбора и профподготовки поступающих на службу в прокуратуру и СЭР

Генпрокурор и председатель АФМ совместным приказом от 7 августа изменили Правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры и службу экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

Внесенными поправками правила приведены в соответствие с новой Конституцией, а также Цифровым кодексом. В частности, по тексту понятия "информационная система" заменили на "цифровая система", а "гражданин" на "гражданин Республики Казахстан".

В документе говорится, что в отборе участвуют лица, прошедшие тестирование, в том числе оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы.

Для кандидатов в сфере кибербезопасности, противодействия киберпреступности и аналитики данных (кандидаты в области цифровых технологий) устанавливаются специальные критерии отбора.

Отбор осуществляется через цифровую систему, где кандидат проходит соответствующую регистрацию с помощью индивидуального идентификационного номера (ИИН).

После процедуры регистрации кандидата в цифровой системе личный кабинет создается автоматически.

В случае невозможности прохождения этапов по причине, не зависящей от кандидата, а именно по техническим сбоям цифровой системы, отключением электроэнергии либо интернета, кандидату дается возможность повторного прохождения этапа при наличии документа, подтверждающего данный факт, выданного соответствующей организацией, в том числе объединением собственников имущества, в течение трех рабочих дней.

При отсутствии указанного документа кандидат подлежит исключению на любом этапе отбора с аннулированием прошедших результатов.

Отбор включает в себя прохождение ряда последовательных этапов в цифровой системе:

публикация объявления о проведении отбора;

прием документов от граждан Республики Казахстан, изъявивших желание принять участие в отборе;

проверка документов на достоверность и полноту, а также на соответствие установленным квалификационным требованиям к кандидату для поступления на правоохранительную службу;

решение кейсовых задач;

написание эссе;

прохождение психолого-социологического исследования;

прохождение медицинского и психофизиологического освидетельствования в военно-врачебных комиссиях (ВВК);

прохождение полиграфологического исследования;

прохождение собеседования в онлайн-режиме в цифровой системе.

Объявление о проведении отбора размещается в цифровой системе, а также на интернет-ресурсах правоохранительных органов.

Кандидат загружает и заполняет в личный кабинет цифровой системы следующие документы:

подписанное посредством ЭЦП заявление о допуске к отбору и о согласии прохождения службу в любом регионе;

документы об образовании и приложения к ним, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признания в соответствии с законом "Об образовании" (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки), загружаются кандидатом собственноручно, а также иные сведения, подтверждающие образование;

подробную автобиографию, согласно установленному образцу в цифровой системе;

актуальное фото 3х4 размером не более 10 мбайт;

копии дополнительных характеризующих документов, в том числе в сфере цифровых технологий (сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты, награды и другие) по желанию кандидата.

В течение десяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов цифровая система проверяет документы на соответствие кандидата квалификационным требованиям, а также на предмет их достоверности и полноты.

Кадровые службы правоохранительных органов формируют и размещают в цифровой системе график с указанием дат и времени проведения каждого из этапов.

Кандидат согласно сформированному графику выбирает удобные дату и время для их прохождения и за пять минут до начала этапа подключается к цифровой системе.

Распределение кейсовых задач между кандидатами осуществляется согласно отраслевому направлению, выбранному кандидатом, в случайном порядке.

Для кандидатов в области цифровых технологий устанавливаются отдельные кейсовые задачи с модуляцией ситуации и создание соответствующего проекта с презентацией его на собеседовании.

Кандидат, набравший половину и более правильных ответов на кейсовые задачи, считается успешно прошедшим этап и допускается к следующему этапу.

Психолого-социологическое исследование включает в себя психодиагностическое обследование, направленное на изучение психологических, деловых и личных качеств кандидатов с использованием научно-обоснованных методов.

Результат психолого-социологического исследования формируется автоматический цифровой системой.

Доступ к результатам психолого-социологического исследования только имеют психолог-полиграфолог, председатели, члены и секретари комиссии правоохранительных органов.

Для кандидата, прошедшего этапы, автоматически в цифровой системе формируются направление для прохождения ВВК.

Результаты прохождения кандидатом ВВК формируется территориальной военно-врачебной комиссией в цифровой системе.

На собеседовании кандидат презентует себя и свое видение в развитии соответствующей сферы, отрасли или направлений деятельности в течение трех минут. Для кандидатов в области цифровых технологий дополнительно выделяется пять минут для презентации созданного им проекта. Презентация кандидата оценивается членами комиссии.

Решение оформляется в цифровой системе в автоматическом режиме в виде протокола и подписывается посредством электронной цифровой подписи председателем, членами и секретарем комиссии.

Технические средства записи, зафиксированные в ходе собеседования, хранятся в цифровой системе в течение одного года.

Результаты отбора публикуются в цифровой системе и на интернет-ресурсах правоохранительных органов в течение трех рабочих дней со дня окончания собеседования последнего кандидата.

С курсантами первоначальной профессиональной подготовки в цифровой системе подписывается посредством ЭЦП трехсторонний контракт с правоохранительным органом, Академией и курсантом.

Распределение и зачисление в кадры курсантов Академии в территориальные органы правоохранительного органа осуществляется в автоматическом режиме цифровой системой, с применением алгоритма случайного выбора, с учетом региона подачи документов каждым курсантом, а также наличия вакантных должностей в территориальных правоохранительных органах.

Приказ вводится в действие с 24 августа.