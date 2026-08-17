#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
464.02
536.18
5.54
Право

Изменились правила отбора и профподготовки поступающих на службу в прокуратуру и СЭР

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 09:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генпрокурор и председатель АФМ совместным приказом от 7 августа изменили Правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры и службу экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

Внесенными поправками правила приведены в соответствие с новой Конституцией, а также Цифровым кодексом. В частности, по тексту понятия "информационная система" заменили на "цифровая система", а "гражданин" на "гражданин Республики Казахстан".

В документе говорится, что в отборе участвуют лица, прошедшие тестирование, в том числе оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы.

Для кандидатов в сфере кибербезопасности, противодействия киберпреступности и аналитики данных (кандидаты в области цифровых технологий) устанавливаются специальные критерии отбора.

Отбор осуществляется через цифровую систему, где кандидат проходит соответствующую регистрацию с помощью индивидуального идентификационного номера (ИИН).

После процедуры регистрации кандидата в цифровой системе личный кабинет создается автоматически.

В случае невозможности прохождения этапов по причине, не зависящей от кандидата, а именно по техническим сбоям цифровой системы, отключением электроэнергии либо интернета, кандидату дается возможность повторного прохождения этапа при наличии документа, подтверждающего данный факт, выданного соответствующей организацией, в том числе объединением собственников имущества, в течение трех рабочих дней.

При отсутствии указанного документа кандидат подлежит исключению на любом этапе отбора с аннулированием прошедших результатов.

Отбор включает в себя прохождение ряда последовательных этапов в цифровой системе:

  • публикация объявления о проведении отбора;
  • прием документов от граждан Республики Казахстан, изъявивших желание принять участие в отборе;
  • проверка документов на достоверность и полноту, а также на соответствие установленным квалификационным требованиям к кандидату для поступления на правоохранительную службу;
  • решение кейсовых задач;
  • написание эссе;
  • прохождение психолого-социологического исследования;
  • прохождение медицинского и психофизиологического освидетельствования в военно-врачебных комиссиях (ВВК);
  • прохождение полиграфологического исследования;
  • прохождение собеседования в онлайн-режиме в цифровой системе.

Объявление о проведении отбора размещается в цифровой системе, а также на интернет-ресурсах правоохранительных органов.

Кандидат загружает и заполняет в личный кабинет цифровой системы следующие документы:

  • подписанное посредством ЭЦП заявление о допуске к отбору и о согласии прохождения службу в любом регионе;
  • документы об образовании и приложения к ним, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признания в соответствии с законом "Об образовании" (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки), загружаются кандидатом собственноручно, а также иные сведения, подтверждающие образование;
  • подробную автобиографию, согласно установленному образцу в цифровой системе;
  • актуальное фото 3х4 размером не более 10 мбайт;
  • копии дополнительных характеризующих документов, в том числе в сфере цифровых технологий (сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты, награды и другие) по желанию кандидата.

В течение десяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов цифровая система проверяет документы на соответствие кандидата квалификационным требованиям, а также на предмет их достоверности и полноты.

Кадровые службы правоохранительных органов формируют и размещают в цифровой системе график с указанием дат и времени проведения каждого из этапов.

Кандидат согласно сформированному графику выбирает удобные дату и время для их прохождения и за пять минут до начала этапа подключается к цифровой системе.

Распределение кейсовых задач между кандидатами осуществляется согласно отраслевому направлению, выбранному кандидатом, в случайном порядке.

Для кандидатов в области цифровых технологий устанавливаются отдельные кейсовые задачи с модуляцией ситуации и создание соответствующего проекта с презентацией его на собеседовании.

Кандидат, набравший половину и более правильных ответов на кейсовые задачи, считается успешно прошедшим этап и допускается к следующему этапу.

Психолого-социологическое исследование включает в себя психодиагностическое обследование, направленное на изучение психологических, деловых и личных качеств кандидатов с использованием научно-обоснованных методов.

Результат психолого-социологического исследования формируется автоматический цифровой системой.

Доступ к результатам психолого-социологического исследования только имеют психолог-полиграфолог, председатели, члены и секретари комиссии правоохранительных органов.

Для кандидата, прошедшего этапы, автоматически в цифровой системе формируются направление для прохождения ВВК.

Результаты прохождения кандидатом ВВК формируется территориальной военно-врачебной комиссией в цифровой системе.

На собеседовании кандидат презентует себя и свое видение в развитии соответствующей сферы, отрасли или направлений деятельности в течение трех минут. Для кандидатов в области цифровых технологий дополнительно выделяется пять минут для презентации созданного им проекта. Презентация кандидата оценивается членами комиссии.

Решение оформляется в цифровой системе в автоматическом режиме в виде протокола и подписывается посредством электронной цифровой подписи председателем, членами и секретарем комиссии.

Технические средства записи, зафиксированные в ходе собеседования, хранятся в цифровой системе в течение одного года.

Результаты отбора публикуются в цифровой системе и на интернет-ресурсах правоохранительных органов в течение трех рабочих дней со дня окончания собеседования последнего кандидата.

С курсантами первоначальной профессиональной подготовки в цифровой системе подписывается посредством ЭЦП трехсторонний контракт с правоохранительным органом, Академией и курсантом.

Распределение и зачисление в кадры курсантов Академии в территориальные органы правоохранительного органа осуществляется в автоматическом режиме цифровой системой, с применением алгоритма случайного выбора, с учетом региона подачи документов каждым курсантом, а также наличия вакантных должностей в территориальных правоохранительных органах.

Приказ вводится в действие с 24 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Генеральная прокуратура РК
09:01, 20 апреля 2026
Отбор и первоначальная профподготовка поступающих на службу в прокуратуру и СЭР: обновлены правила
Изменены Правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований
14:57, 08 февраля 2024
Изменен порядок профподготовки будущих прокуроров, сотрудников Антикора и СЭР
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
14:55, 22 июня 2026
МВД обновило правила отбора кандидатов на службу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
09:58, Сегодня
С кем и когда сыграют свои следующие матчи Елена Рыбакина и Арина Соболенко
Защитник &quot;Тобыла&quot; Александр Марочкин подвёл итог победного матча &quot;Тобыла&quot; в КПЛ
09:57, Сегодня
Защитник "Тобыла" Александр Марочкин подвёл итог победного матча "Тобыла" в КПЛ
Бибисара Асаубаева
09:26, Сегодня
Бибисара Асаубаева сохраняет шансы на победу в турнире в США с призовым фондом $250 000
Главный тренер &quot;Зенита&quot; объяснил решение выпустить Алипа на левый фланг в матче с &quot;Динамо&quot;
09:12, Сегодня
Главный тренер "Зенита" объяснил решение выпустить Алипа на левый фланг в матче с "Динамо"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: