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Что делать, если беременная сотрудница отказывается переходить на другую работу по медзаключению

Что делать, если беременная сотрудница отказывается переходить на другую работу по медзаключению Фото: primerminister.kz
Как быть, если беременная сотрудница отказалась от перевода на другую работу по рекомендации медицинского заключения? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Трудовой кодекс предусматривает, что работодатель на основе медицинского заключения обязан перевести беременную женщину на другую работу, исключающую воздействие вредных или опасных производственных факторов, с оплатой по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе.

"Работодатель обязан временно перевести беременную женщину, работающую вахтовым методом, на основании справки о беременности сроком двенадцать и более недель на пятидневную или шестидневную рабочую неделю с оплатой по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе", - пояснили в Минтруда.

До предоставления беременной женщине другой работы она подлежит освобождению от выполнения работы с сохранением средней заработной платы.

В Минтруда резюмировали, что согласно установленной норме Трудового кодекса, в случае отказа беременной женщины от предложенного работодателем перевода на другую работу она подлежит освобождению от выполнения противопоказанной работы без сохранения заработной платы до предоставления отпуска по беременности и родам.

Ранее мы рассказали, может ли работодатель возложить выполнение работы ушедшего в отпуск сотрудника на другого без доплаты.

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