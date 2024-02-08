Что делать, если беременная сотрудница отказывается переходить на другую работу по медзаключению
Трудовой кодекс предусматривает, что работодатель на основе медицинского заключения обязан перевести беременную женщину на другую работу, исключающую воздействие вредных или опасных производственных факторов, с оплатой по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе.
"Работодатель обязан временно перевести беременную женщину, работающую вахтовым методом, на основании справки о беременности сроком двенадцать и более недель на пятидневную или шестидневную рабочую неделю с оплатой по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе", - пояснили в Минтруда.
До предоставления беременной женщине другой работы она подлежит освобождению от выполнения работы с сохранением средней заработной платы.
В Минтруда резюмировали, что согласно установленной норме Трудового кодекса, в случае отказа беременной женщины от предложенного работодателем перевода на другую работу она подлежит освобождению от выполнения противопоказанной работы без сохранения заработной платы до предоставления отпуска по беременности и родам.
Ранее мы рассказали, может ли работодатель возложить выполнение работы ушедшего в отпуск сотрудника на другого без доплаты.