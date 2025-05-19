Может ли беременная сотрудница работать до родов, несмотря на больничный

Может ли беременная сотрудница работать до самых родов, несмотря на то, что вышла на больничный по беременности и родам. На этот вопрос ответили в Департаменте Комитета государственной инспекции труда, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что, согласно п. 2 ст. 99 Трудового кодекса РК, беременная женщина с даты, указанной в листе о временной нетрудоспособности, дающем право на отпуск по беременности и родам, оформляет его путем представления листа о временной нетрудоспособности, подтверждающего право на данный вид отпуска.

Вместе с тем Правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности предусматривают, что лист о временной нетрудоспособности – документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность лиц и подтверждающий право на временное освобождение от работы и получение пособия по временной нетрудоспособности.

"В этой связи если работник предоставил лист временной нетрудоспособности, то он не может осуществлять трудовую деятельность, поскольку ему будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности", – заключили в департаменте.

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