Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- В понедельник правительство ушло в отставку, во вторник Олжас Бектенов назначен новым премьер-министром и сформирован новый состав правительства.
- Утверждена Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.
- Работодателям возместят затраты на создание и улучшение безопасных условий труда и восстановление работоспособности работника.
- Минтруда утвердило Правила регистрации и учета несчастных случаев на производстве.
- Постановлением главного санврача РК введен масочный режим в медицинских учреждениях, а также рекомендовано носить маски в общественных местах и транспорте для профилактики коронавируса и кори.
- Бороться с саранчой в Казахстане будут (помимо других способов) при помощи беспилотников.
- Обновлены Правила пожарной безопасности в лесах.
- Как вернуть излишне уплаченные социальные отчисления: новые правила.
- Ужесточены требования к рекламе банковских займов и порядок
взаимодействия банков с задолжниками
- Высший Судебный Совет подготовил Национальный доклад "О состоянии судейских кадров в Республике Казахстан".
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