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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В понедельник правительство ушло в отставку, во вторник Олжас Бектенов назначен новым премьер-министром и сформирован новый состав правительства.
  • Утверждена Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.
  • Работодателям возместят затраты на создание и улучшение безопасных условий труда и восстановление работоспособности работника.
  • Минтруда утвердило Правила регистрации и учета несчастных случаев на производстве.
  • Постановлением главного санврача РК введен масочный режим в медицинских учреждениях, а также рекомендовано носить маски в общественных местах и транспорте для профилактики коронавируса и кори.
  • Бороться с саранчой в Казахстане будут (помимо других способов) при помощи беспилотников.
  • Обновлены Правила пожарной безопасности в лесах.
  • Как вернуть излишне уплаченные социальные отчисления: новые правила.
  • Ужесточены требования к рекламе банковских займов и порядок взаимодействия банков с задолжниками
  • Высший Судебный Совет подготовил Национальный доклад "О состоянии судейских кадров в Республике Казахстан".

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Элина Черногрицкая
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