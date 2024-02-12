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Использование и пополнение материальных ценностей оперативного резерва МЧС: утверждены правила

Использование и пополнение материальных ценностей МЧС: утверждены правила Фото: МЧС РК
Министр по чрезвычайным ситуациям пртказом от 5 февраля 2024 года внес изменения и дополнения в Правила оперирования, перемещения, использования, пополнения материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам оперативный резерв уполномоченного органа в сфере гражданской защиты создается заблаговременно и используется для первоочередного жизнеобеспечения и оказания экстренной медицинской помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации, для обеспечения аварийно–спасательных работ на территории республики.

Так, говорится, что поставка (пополнение) материальных ценностей в оперативный резерв производится в строгом соответствии с номенклатурой и объемами материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Закупка материальных ценностей оперативного резерва осуществляется на основании плана государственных закупок товаров, работ и услуг на очередной финансовый год.

Материальные ценности, поставляемые в оперативный резерв, должныотвечать требованиям стандартов, техническим условиям, подготовлены к длительному хранению, а их качественное состояние подтверждаться сертификатами, паспортами на продукцию, протоколами испытаний или другими соответствующими документами.

Материальные ценности оперативного резерва хранятся:

  • лекарственные средства и медицинские изделия – в филиалах  ГУ "Центр медицины катастроф" при МЧС;
  • техника, палатки, хозяйственное имущество, вещевое имущество, средства гигиены – в воинских частях гражданской обороны и территориальных органах областей, городов республиканского значения и столицы МЧС.

Указывается, что организация хранения материальных ценностей оперативного резерва обеспечивает готовность к их перемещению, а также развертыванию палаточного городка для пострадавшего населения в соответствии со структурой палаточного городка.

Филиалы ГУ "Центр медицины катастроф", воинские части гражданской обороны, территориальные органы областей, городов республиканского значения и столицы несут ответственность за качественную и количественную сохранность находящихся на хранении материальных ценностей оперативного резерва.

Выпуск (использование) оперативного резерва осуществляется по решению министра по ЧС или лица, исполняющего его обязанности.

Использование материальных ценностей из оперативного резерва осуществляется в случаях:

  • оказания экстренной помощи пострадавшим и для их первоочередного жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях;
  • в связи с освежением;
  • для практической отработки действий личного состава по развертыванию лагеря для пострадавшего населения в ходе учений, тренировок и проверок готовности.

Ведение количественного учета, организации применения, оперирования, перемещения, освежения, использования и пополнения материальных ценностей оперативного резерва осуществляет координатор оперативного резерва.

Использованные материальные ценности оперативного резерва подлежат возмещению за счет средств республиканского бюджета.

Техника, палатки, хозяйственное имущество, средства связи после использования по предназначению, подлежат соответствующему техническому обслуживанию (ремонту) и последующей закладке в оперативный резерв.

Предусматривается, что материальные ценности оперативного резерва освежаются на основании решения министра по чрезвычайным ситуациям или лица, исполняющего его обязанности, по мере истечения сроков хранения, годности или по мере наступления износа.

На период истечения срока годности (хранения) или после использования по предназначению материальных ценностей оперативного резерва руководителями ГУ "Центр медицины катастроф", командирами воинских частей гражданской обороны и начальниками территориальных органов областей, городов республиканского значения и столицы представляется в адрес координатора оперативного резерва заявка на их освежение, в которой указывается причина освежения, перечень, объем (количество) и стоимость материальных ценностей, подлежащих освежению.

В случае прихода материальных ценностей оперативного резерва в предельное, непригодное состояние по причине полного износа при использовании, к заявкам прилагаются соответствующие акты технического состояния с заключением комиссии о дальнейшей непригодности материальных ценностей к применению. К актам технического состояния прилагаются необходимые материалы, включая фотографии, подтверждающие предельное, непригодное состояние.

Приказ вводится в действие с 20 февраля 2024 года.

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