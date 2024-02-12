Можно ли в договоре с казахстанской компанией указать цены в долларах, а расчеты производить в тенге

Можно ли в договоре с казахстанской компанией указать цены в долларах, а расчеты производить (и это тоже зафиксировать в договоре) в тенге по курсу Нацбанка на день выставления счета на оплату? На этот вопрос ответили в Министерстве финансов, сообщает Zakon.kz.

Согласно Гражданскому кодексу, денежные обязательства на территории РК должны быть выражены в тенге (ст.127), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК.

"Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов по обязательствам на территории РК допускается в случаях и на условиях, определенных законодательными актами РК или в установленном ими порядке", - говорится в ответе.

Порядок и способы осуществления платежей и переводов устанавливаются законодательством РК о платежах и платежных системах и определяются сторонами в соответствующем договоре.

В долгосрочных обязательствах может быть предусмотрена индексация платежа на условиях, оговоренных сторонами, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

"Таким образом, в договоре между резидентами цены должны быть указаны в тенге, с возможностью индексации платежа в долгосрочных договорах", - резюмировали в Минфине.

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