В Казахстане запустят проект по реализации услуг в сфере недвижимости по принципу одного заявления

МЦРИАП подготовило совместный приказ с Минюстом и МСХ "О запуске пилотного проекта по реализации нескольких услуг в сфере недвижимости по принципу "одного заявления", сообщает Zakon.kz.

Так, можно будет реализовать пилотные проекты следующих услуг по принципу "одного заявления":

"Изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок" и "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество";

"Внесение в информационную систему правового кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество" и "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество";

"Выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости в случаях изменения идентификационных характеристик земельного участка, целевого назначения земельного участка и технических и (или) идентификационных характеристик недвижимого имущества в результате их реконструкции, перепланировки, переоборудования".

Также разработан Алгоритм о запуске пилотного проекта по реализации нескольких услуг в сфере недвижимости по принципу "одного заявления".

Госуслуги оказываются государственной корпорацией "Правительство для граждан" физическим или юридическим лицам.

В рамках пилотного проекта на земельные участки, расположенные в границах (черте) поселка, села, как идентификационный документ на земельный участок изготавливается кадастровый паспорт на земельный участок.

Услуга "Изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок" и "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество"

Бизнес-процесс услуги по принципу "одного заявления" через веб-портал "электронного правительства" (электронный формат) состоит из следующих этапов:

услугополучатель подает заявление c прикреплением необходимого пакета сканированных документов;

работник структурного подразделения отдела по регистрации и земельного кадастра филиалов госкорпорации по областям, городам Астана, Алматы и Шымкент осуществляет прием, регистрацию документов, и передает их руководителю структурного подразделения по линии земельного кадастра, либо лицу его замещающему, посредством ИС ЕГКН в течение 20 минут ;

; руководитель структурного подразделения по линии земельного кадастра, ознакамливается с содержанием документов и определяет работника, ответственного за выполнение государственной услуги в течение 30 минут ;

; работник структурного подразделения по линии земельного кадастра проверяет достоверность представленных документов, и данных (сведений), содержащихся в них;

идентифицирует земельный участок в ИС ЕГКН, при необходимости запрашивает архивные земельно-кадастровые дела;

работник архива осуществляет поиск и передачу архивных материалов (земельно–кадастровых дел) ответственному исполнителю;

работник по линии земельного кадастра при исполнении услуги на земельный участок вносит все необходимые данные по земельному участку в ИС ЕГКН, формирует КП на земельный участок и земельно–кадастровое дело на земельный участок;

сформированный кадастровый паспорт на земельный участок работник по линии земельного кадастра подписывает ЭЦП и направляет на согласование руководителю.

при наличии замечаний руководитель отдела направляет работнику по линии земельного кадастра на доработку, при отсутствии замечаний руководитель подписывает ЭЦП КП.

в случае отказа в оказании государственной услуги работник по линии земельного кадастра направляет услугополучателю уведомление с указанием причин отказа;

подписанный КП на земельный участок и сканированный правоустанавливающий документ направляется на государственную регистрацию права на недвижимое имущество в отдел регистрации прав на недвижимое имущество;

руководитель распределяет заявку среди работников по линии государственной регистрации права на недвижимое имущество;

работник по линии регистрации проводит правовой анализ документов, подтверждающих возникновение, изменение прав на недвижимое и осуществляет следующие действия: руководствуется правилами при отсутствии оснований для приостановления или отказа в государственной регистрации осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

при наличии оснований для приостановления или отказа в государственной регистрации приостанавливает либо отказывает в государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

по итогам рассмотрения работник по линии регистрации направляет результат на согласование руководителю;

при наличии замечаний руководитель отдела направляет работнику по линии регистрации на доработку, при отсутствии замечаний руководитель подписывает ЭЦП;

работник по линии регистрации направляет посредством портала в личный кабинет услугополучателя направляет уведомление о произведенной регистрации либо об отказе или приостановлении государственной регистрации.

Бизнес-процесс услуги по принципу "одного заявления" через ЦОН (бумажный формат) состоит из следующих этапов:

услугополучатель через ЦОН подает заявление для оказания услуги "Изготовление и выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости" c прикреплением необходимого пакета документов;

после поступления заявления работник отдела осуществляет прием документов от работника фронт–офиса по доставке документов согласно реестру с одновременной проверкой полноты документов. Руководитель отдела в день поступления заявления из фронт–офиса, посредством ИС ЕГКН направляет заявление руководителю структурного подразделения по линии земельного кадастра, либо лицу его замещающему, посредством ИС ЕГКН;

руководитель структурного подразделения по линии земельного кадастра ознакамливается с содержанием документов и определяет работника, ответственного за выполнение государственной услуги;

работник структурного подразделения по линии земельного кадастра проверяет достоверность документов, представленных услугополучателем или данных (сведений), содержащихся в них;

идентифицирует земельный участок в ИС ЕГКН, при необходимости запрашивает архивные земельно-кадастровые дела;

работник архива осуществляет поиск и передачу архивных материалов (земельно–кадастровых дел) ответственному исполнителю;

работник по линии земельного кадастра при исполнении услуги на земельный участок вносит все необходимые данные по земельному участку в ИС ЕГКН, формирует КП на земельный участок и земельно–кадастровое дело на земельный участок;

сформированный КП на земельный участок работник по линии земельного кадастра подписывает ЭЦП и направляет на согласование руководителю.

при наличии замечаний руководитель отдела направляет работнику по линии земельного кадастра на доработку, при отсутствии замечаний руководитель подписывает ЭЦП КП на земельный участок. В случае отказа в оказании государственной услуги работник по линии земельного кадастра направляет заявителю уведомление с указанием причин отказа;

подписанный кадастровый паспорт на земельный участок и правоустанавливающий документ направляется на государственную регистрацию права на недвижимое имущество в отдел регистрации прав на недвижимое имущество;

руководитель распределяет заявку среди работников по линии государственной регистрации права на недвижимое имущество;

работник по линии регистрации проводит правовой анализ документов, подтверждающих возникновение, изменение или прекращение прав (обременений) на недвижимое имущество и иных объектов государственной регистрации, и осуществляет следующие действия:

- при отсутствии оснований для приостановления или отказа в государственной регистрации осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество с внесением записи в регистрационный лист и проставлением отметки в правоустанавливающем документе о государственной регистрации прав;

- при наличии оснований для приостановления или отказа в государственной регистрации приостанавливает либо отказывает в государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

по итогам рассмотрения работник по линии регистрации направляет результат на согласование руководителю;

при наличии замечаний руководитель отдела направляет работнику по линии регистрации на доработку, при отсутствии замечаний руководитель подписывает документ;

работник по линии регистрации передает готовые документы в отдел выдачи;

выдача готовых документов услугополучателю осуществляется на основании расписки, при предъявлении удостоверения личности, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (либо его представителю по документу, подтверждающему полномочия).

Результатом оказания государственной услуги является:

Кадастровый паспорт на земельный участок; При государственной регистрации права на земельный участок: правоустанавливающий документ с отметкой о произведенной регистрации либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги с указаанием оснований.

Сроки оказания услуг:

при изготовлении и выдачи КП на земельный участок в течение четырех рабочих дней ;

; при государственной регистрации прав на земельный участок в течение трех рабочих дней , при ускоренном оказании в течение одного рабочего дня ;

, при ускоренном оказании ; при оказании услуги по принципу "одного заявления" в течение семи рабочих дней, в том числе выдача КП на земельный участок в течение четырех рабочих дней, государственная регистрация в течение трех рабочих дней.

Также алгоритм содержит:

Порядок оказания услуги "Внесение в информационную систему правового кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество" и "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" по принципу "одного заявления". Порядок оказания услуги по принципу "одного заявления" по выдаче кадастрового паспорта объекта недвижимости в случаях изменения идентификационных характеристик земельного участка, целевого назначения земельного участка и технических или идентификационных характеристик недвижимого имущества в результате их реконструкции, перепланировки, переоборудования.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 февраля.