В Казахстане запустят пилот по оказанию композитной услуги по прекращению деятельности юрлица
"Запустить композитную услугу "Прекращение деятельности юридического лица (коммерческие организации)" сроком до 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Также разработан Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при оказании композитной услуги.
Госуслуга оказывается в композитном порядке налоговыми органами, и как конечный результат, осуществляется регистрация прекращения деятельности юридического лица филиалами НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Бизнес-процесс пилотного проекта состоит из следующих этапов:
- Через ПЭП направление заявления юридического лица (услугополучатель) в ИСНА для оказания услуги "Прекращения деятельности юридического лица (коммерческие организации)" c прикреплением необходимого пакета документов;
- формирование реестра ликвидируемых юридических лиц, заменяющих опубликование статьи в СМИ о ликвидации юридического лица, с общим доступом для кредиторов;
- после поступления заявления о прекращении деятельности в ГБДЮЛ автоматизировано проведение ФЛК на следующие пункты:
- проверка на наличие не снятых с учетной регистрации филиалов (представительств) ликвидируемого юридического лица,
- АИС ОИП (проверка арестов).
В случае выявления фактов обременений и наличие не снятых с учетной регистрации филиалов (представительств) происходит автоматический отказ.
Далее алгоритм следующий:
- получение заявления о прекращения деятельности на проведение камерального контроля в рамках интеграции ИСНА и ГБД ЮЛ;
- после поступления заявления о прекращении деятельности в ИСНА автоматизировано проведение ФЛК на следующие пункты:
- не является плательщиком налога на добавленную стоимость в течение срока исковой давности (3 года).
- не применяет специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов (3 года);
- не включено в план налоговых проверок;
- не имеет зарегистрированных ККМ;
- не состоит на регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности (3 года).
- в течение одного дня осуществление проверки обременений в рамках интеграции ИСНА со следующими системами:
- ИС ЦУЛС в части наличии/отсутствии налоговой задолженности;
- РПРО во внутренних системах Комитета государственных доходов;
- после ФЛК в течение трех рабочих дней в автоматическом режиме направление запросов в следующие системы:
- ЕГКН (наличие имущества и (или) земли и недвижимости),
- информационные системы банков второго уровня (сведения по движению денег (3 года) и остатка денежных средств) (Кроме того, в целях упрощения получения сведений от БВУ, предлагаем изменить действующий формат "Html.files (*htm)" на формат "xlc (Excel)", так как при действующем формате приходится вручную переводить значения в формат "xlc (Excel)", который удобен при сличении данных)
- АИС Сервисный Центр (сведения по наличию автотранспортных средств);
- ИС АРФР (сведения по наличию ценных бумаг);
- ИС МСХ (сведения по наличию сельхозяйственной техники);
- ИС МИИР (сведения по наличию иных транспортных средств, воздушные, водные);
- ИС ОФД (сведения по ККМ (3 года)).
- ИС ЭСФ (полученные и выписанные ЭСФ за последние 3 года)
- Запрос в Департамент государственных доходов для получения сведении по экспортно-импортным операциям (участники ЕАЭС и из третьих стран).
Полученные сведения будут сохранены в базе данных для проведения камерального контроля.
Со дня получения всех сведений с уполномоченных органов осуществление камерального контроля в автоматическом режиме в течение 10 рабочих дней.
Снятие с учета ликвидированного юридического лица в системе органов статистики происходит после снятия с регистрационного учета в органах государственных доходов в автоматическом режиме.
По итогам завершения камерального контроля, органы государственных доходов направляют в ГБДЮЛ заключение камерального контроля с приложением документа, подтверждающего уплату сбора за государственную регистрацию прекращения деятельности юридического лица и снятия с учетной регистрации филиалов/представительств.
Затем направляется результат оказания услуги в личный кабинет одного из участников (учредителей) юридического лица.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 февраля.
Композитная услуга – совокупность нескольких государственных услуг в электронной форме, оказываемых на основании одного заявления.
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