В Казахстане запустят пилот по оказанию композитной услуги по прекращению деятельности юрлица

Министерство юстиции подготовило совместный приказ с Минфином и МЦРИАП "О запуске пилотного проекта по оказанию композитной услуги "Прекращение деятельности юридического лица (коммерческие организации)", сообщает Zakon.kz.D

"Запустить композитную услугу "Прекращение деятельности юридического лица (коммерческие организации)" сроком до 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.

Также разработан Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при оказании композитной услуги.

Госуслуга оказывается в композитном порядке налоговыми органами, и как конечный результат, осуществляется регистрация прекращения деятельности юридического лица филиалами НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Бизнес-процесс пилотного проекта состоит из следующих этапов:

Через ПЭП направление заявления юридического лица (услугополучатель) в ИСНА для оказания услуги "Прекращения деятельности юридического лица (коммерческие организации)" c прикреплением необходимого пакета документов; формирование реестра ликвидируемых юридических лиц, заменяющих опубликование статьи в СМИ о ликвидации юридического лица, с общим доступом для кредиторов; после поступления заявления о прекращении деятельности в ГБДЮЛ автоматизировано проведение ФЛК на следующие пункты:

проверка на наличие не снятых с учетной регистрации филиалов (представительств) ликвидируемого юридического лица,

АИС ОИП (проверка арестов).

В случае выявления фактов обременений и наличие не снятых с учетной регистрации филиалов (представительств) происходит автоматический отказ.

Далее алгоритм следующий:

получение заявления о прекращения деятельности на проведение камерального контроля в рамках интеграции ИСНА и ГБД ЮЛ;

после поступления заявления о прекращении деятельности в ИСНА автоматизировано проведение ФЛК на следующие пункты:

- не является плательщиком налога на добавленную стоимость в течение срока исковой давности (3 года).

- не применяет специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов (3 года);

- не включено в план налоговых проверок;

- не имеет зарегистрированных ККМ;

- не состоит на регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности (3 года).

в течение одного дня осуществление проверки обременений в рамках интеграции ИСНА со следующими системами:

- ИС ЦУЛС в части наличии/отсутствии налоговой задолженности;

- РПРО во внутренних системах Комитета государственных доходов;

после ФЛК в течение трех рабочих дней в автоматическом режиме направление запросов в следующие системы:

- ЕГКН (наличие имущества и (или) земли и недвижимости),

- информационные системы банков второго уровня (сведения по движению денег (3 года) и остатка денежных средств) (Кроме того, в целях упрощения получения сведений от БВУ, предлагаем изменить действующий формат "Html.files (*htm)" на формат "xlc (Excel)", так как при действующем формате приходится вручную переводить значения в формат "xlc (Excel)", который удобен при сличении данных)

- АИС Сервисный Центр (сведения по наличию автотранспортных средств);

- ИС АРФР (сведения по наличию ценных бумаг);

- ИС МСХ (сведения по наличию сельхозяйственной техники);

- ИС МИИР (сведения по наличию иных транспортных средств, воздушные, водные);

- ИС ОФД (сведения по ККМ (3 года)).

- ИС ЭСФ (полученные и выписанные ЭСФ за последние 3 года)

- Запрос в Департамент государственных доходов для получения сведении по экспортно-импортным операциям (участники ЕАЭС и из третьих стран).

Полученные сведения будут сохранены в базе данных для проведения камерального контроля.

Со дня получения всех сведений с уполномоченных органов осуществление камерального контроля в автоматическом режиме в течение 10 рабочих дней.

Снятие с учета ликвидированного юридического лица в системе органов статистики происходит после снятия с регистрационного учета в органах государственных доходов в автоматическом режиме.



По итогам завершения камерального контроля, органы государственных доходов направляют в ГБДЮЛ заключение камерального контроля с приложением документа, подтверждающего уплату сбора за государственную регистрацию прекращения деятельности юридического лица и снятия с учетной регистрации филиалов/представительств.

Затем направляется результат оказания услуги в личный кабинет одного из участников (учредителей) юридического лица.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 февраля.

Композитная услуга – совокупность нескольких государственных услуг в электронной форме, оказываемых на основании одного заявления.

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