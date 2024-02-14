Казахстан подготовил доклад о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах

Минтруда подготовило постановление правительства "Об утверждении третьего периодического доклада о выполнении Республикой Казахстан Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах", сообщает Zakon.kz.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах ратифицирован Казахстаном 21 ноября 2005 года.

Доклад состоит из двух разделов:

раздел I содержит сведения о методологии подготовки национального отчета и общие сведения об основных стратегических и программных документах, законодательных, административных и других мерах, принятых в целях соблюдения и поощрения прав в экономической, социальной и культурной сфере;

содержит сведения о методологии подготовки национального отчета и общие сведения об основных стратегических и программных документах, законодательных, административных и других мерах, принятых в целях соблюдения и поощрения прав в экономической, социальной и культурной сфере; раздел II содержит аналитический отчет о выполнении положений статей ПЭСКП и рекомендаций КЭСКП, достигнутом прогрессе и намечаемых шагах по дальнейшей реализации ПЭСКП, в том числе сведения о недискриминации и равенстве и об эффективных средствах правовой защиты в соответствии с согласованными руководящими принципами.

В докладе приведены основные демографические, социально-экономические показатели РК за 2019 – 2023 годы.

Как следует из документа, в настоящее время страна сформировала новый экономический курс, направленный на нивелирование последствий пандемии COVID-19 и развитие факторов ускорения экономического роста. Активно реализуется политика инклюзивного экономического роста, направленная на справедливое распределение благ и возможностей для всех членов общества.

В рамках системных реформ в стране реализуется курс на построение диверсифицированной и инновационной экономики, являющейся основной целью Национального проекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев на 2021-2025 годы".

Также говорится, что принципы устойчивости и инклюзивности заложены в основу Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года в новой редакции.

"Общенациональными приоритетами признаны: справедливая социальная политика; доступная и эффективная система здравоохранения; качественное образование; справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан; новая модель государственного управления; культивирование ценностей патриотизма; построение диверсифицированной и инновационной экономики; активное развитие экономической и торговой дипломатии, другие", - говорится в докладе.

Участие гражданского общества является важной составляющей процессов реализации, мониторинга и оценки Национального плана.

Основу новой государственной стратегии и политики составляют три главных и взаимосвязанных принципа - справедливое государство - справедливая экономика - справедливое общество.

Также указывается, что в октябре 2021 года принята Концепция правовой политики РК до 2030 года.

Концепцией определено, что защита основных прав, свобод и законных интересов физических лиц и организаций относится к числу основных, которые подлежат первоочередной и эффективной защите во всех сферах общественной и государственной жизни. При этом отмечается, что значительная составляющая национального законодательства и дальше будет формироваться под влиянием международно-правовых обязательств РК.

Для упрощения доступа граждан к правосудию проведена оптимизация инстанции судебной системы путем перехода к трехуровневой системе правосудия (первая, апелляционная, кассационная).

Внедрение электронного судопроизводства (полная аудио- и видеофиксация всех судебных процессов, мобильная видеоконференцсвязь с судами), оптимизация судебных процедур и снижение бюрократии в судах позволили Казахстану подняться в Индексе верховенства права на 65 место из 142 стран (2023 год).

В целях учета мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам Указом Президента РК от 27 августа 2020 года принята Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан.

Вместе с тем реализуемая в Казахстане новая социальная политика является важным аспектом масштабных изменений, объявленных ранее главой государства.

C 1 июля 2023 года вступил в действие Социальный Кодекс, предусматривающий введение новых подходов в системе социальной защиты и обеспечения.

Правительством Казахстана утверждена Концепция социального развития РК до 2030 года . В ней отражены стратегические задачи по реформированию социально-трудовых отношений, системы здравоохранения, образования и социальной защиты с отдельным фокусом на социальной поддержке материнства, детства и уязвимых групп семей.

Концепцией предусмотрено, что к 2025 году будет выстроена интегрированная модель предоставления социальных услуг и социальной помощи, направленная на профилактику социального неблагополучия.

Вместе с тем для обеспечения и поощрения социально-экономических прав граждан, поддержки регионов приняты также программные документы в сфере развития местного самоуправления, предпринимательства, в области связи и другие.

Так, до 2025 года в рамках реализации Концепции развития местного самоуправления в РК предусматривается сформировать новую модель местного самоуправления, соответствующую территориальным, экономическим, социальным условиям и отвечающую интересам жителей регионов.

Реализуется Концепция развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, в рамках которой будут сформированы институциональные условия и предпосылки для активизации развития малого и среднего бизнеса.

Реализация Концепции к 2030 году обеспечит рост занятости в данной сфере до 5 млн человек.

Полный текст доклада размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 февраля.